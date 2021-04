Letra “Hasta que me olvides” de Luis Miguel

Sin dudas la segunda temporada de la serie que retrata la vida de Luis Miguel reavivó nuevamente la carrera musical del cantante mexicano de 51 años. El gigante de streaming subió tan solo dos capítulos este pasado domingo y alcanzó para que las redes sociales y los sitios de espectáculo no dejen de hablar de la vida y carrera del “Sol de México” nuevamente.

Una de las canciones que se volvió a reproducir como si fuera un flamante estreno es “Hasta que me olvides” que según se pudo ver en “Luis Miguel, la serie” está dedicada a la madre de Luismi, Marcela Basteri. Este tema musical pertenece al disco “Aries” que fue lanzado por WEA Latina el 22 de junio de 1993.

Como retrata la biopic de Netflix dedicada a recrear la vida de Luis Miguel la canción fue escrita por el compositor Juan Luis Guerra. La versión del programa no coincide en un pequeño detalle con la del conductor mexicano Jorge "El Burro" Van Rankin. “Él estaba sentado en la escalera cuando en una servilleta escribió una canción que tenía en mente y se la dio a Luis Miguel. Era 'Hasta que me olvides'" indicó hace un tiempo el locutor de radio.

Fuente: Instagram Luis Miguel, la serie

Hasta Que Me Olvides

Hasta que me olvides, voy a intentarlo

No habrá quién me seque tus labios por dentro y por fuera

No habrá quién desnude mi nombre una tarde cualquiera

Hasta que me olvides tanto que

No exista mañana ni después, no, no

Hasta que me olvides, voy a intentarlo

No habrá quién desnude mi boca como tu sonrisa

Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna

Hasta que me olvides tanto que

No exista mañana ni después

Hasta que me olvides

Voy a amarte tanto, tanto

Como fuego entre tus brazos

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y me rompa en mil pedazos

Continuar mi gran teatro

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y voy a bordar tu sueño en la almohada

Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario

Y cuando me callé por dentro, tenerte a mi lado

Hasta que me olvides tanto que

No exista mañana ni después

Hasta que me olvides

Voy a amarte tanto, tanto

Como fuego entre tus brazos

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y me rompa en mil pedazos

Continuar mi gran teatro

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides, oah eeh

Voy a continuar copiando

Tu cuerpo sobre la pared

Y voy a colgar tu pecho

La noche y el amanecer

Hasta que me olvides

Voy a amarte tanto, tanto

Como fuego entre tus brazos

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y me rompa en mil pedazos

Continuar mi gran teatro

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides, uuh