Luis Miguel coreano: el homenaje de la banda Super Junior que se viralizó nuevamente

Con toda la algarabía y la ansiedad que genera el estreno de la segunda temporada de la serie que cuenta la vida de Luis Miguel, los fans reproducen y viralizan distintos materiales de su ídolo. Canciones, entrevistas viejas y fotos son algunos de los contenidos que circulan con gran fuerza en las comunidades virtuales, pero uno de ellos revolucionó aplicaciones como WhatsApp y redes como Facebook y Twitter en los últimos días.

El video de un tributo de la banda de K- Pop, uno de los géneros de mayor crecimiento en los últimos años, hacia Luis Miguel invade las plataformas virtuales. La grabación que fue compartida por primera vez el 1 de marzo de 2019 vuelve a copar las pantallas de los internautas.

El vestuario, la escenografía, la coreografía y los planos de la imitación de la banda Super Junior deslumbraron a millones de followers en la plataforma YouTube. La canción que esta joven banda coreana homenajeó es “Ahora te puedes marchar” hit de Luismi del año 1987.

Esta no es la primera vez que la banda Super Junior realiza un tributo a una canción en castellano en el pasado han realizado covers de canciones como Mamacita, Lo Siento y One More Time (Ft. Reik). Sin dudas la buena fonética del vocalista Cho-Si Won es una de las claves del éxito.

"Hemos visto que tiene ese sentimiento profundo en sus canciones y hay muchos géneros que intenta. Nos encantaría trabajar con él" indicó Cho Si-Won, quien también confesó que su canción favorita de "El Sol" es "La incondicional". "Nos gustaría conocer a Luis Miguel en persona. Si tiene tiempo, lo invitaremos a cenar" finalizó.