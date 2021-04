Una durísima pérdida para los fans de Los Simpson

El universo de Los Simpson atraviesa un difícil momento debido a la pérdida de uno de los responsables de su creación. Se trata de Edwin Aguilar, dibujante salvadoreño que falleció a sus 48 años producto de una trombosis cerebral. A continuación, todos los detalles.

Edwin Aguilar: la pérdida que sacude al mundo de Los Simpson

La repentina e inesperada muerte de Edwin Aguilar implica una durísima pérdida tanto para los fanáticos de Los Simpson como para todos los involucrados en su proceso de creación.

De sus 48 años de vida, más de 20 estuvieron dedicados a trabajar dándole forma y movimiento a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, entre tantos de los otros habitantes de Springfield.

Aguilar nació en Intipucá, San Miguel, El Salvador. Sin embargo, con apenas 9 años de edad, viajó hacia Estados Unidos, donde cursaría sus estudios y comenzaría a hacerse un lugar en la industria del entretenimiento animado.

Es cierto que tenía un talento innato. No obstante, sus estudios sobre ilustración en el Art Center of Design en Pasadena, California, y su especialización en animación en el Bridges Visual Institute de Santa Mónica, serían fundamentales para convertirse en el artista que terminó siendo.

Los primeros pasos de su carrera estuvieron en empresas como Graz Entertainment y Hanna-Barbera Productions Inc. Incluso es conocido por ser el primer latinoamericano en integrar el equipo de animadores de Chuck Jones en los estudios Warner Bros.

Su pasión por el dibujo y el éxito con Los Simpson

Lo que por entonces ya era un logro importante, pronto quedaría chico ante la nueva oportunidad que se le presentó a Edwin Aguilar, aunque lo más apropiado sería decir que fue él quien la buscó.

En pocas palabras, Aguilar solicitó una prueba para dibujar a los famosos personajes de Los Simpson y la pasó de forma exitosa. Desde entonces, no solo le dio vida a todo Springfield, sino que también fue creciendo y llegó a encabezar distintos grupos de trabajo.

En declaraciones con CNN, el dibujante expresó que con Los Simpson “estás aprendiendo ritmo, actuación, composición, animación. Estás aprendiendo todo con solo hacer una escena”.

En cuanto a sus funciones, dijo: “mi trabajo es asegurarme de que la actuación de los personajes esté ahí, porque la actuación ya es bien definida”.

Por otra parte, hablando con La Prensa Gráfica Noticias de El Salvador, dio algunas pistas acerca de cómo es dibujar a Los Simpson. “Es bien difícil. La estructura de ellos es bien difícil. Los detalles son muy perfectos, y la cosa es que son más humanos que caricaturas”.

Aunque haya sido un desafío, Aguilar contó con una experiencia que incluso venía desde su infancia. "Cuando estaba en El Salvador, a mí me gustaba colectar el periódico. Siempre que leía el periódico me iba a buscar ahí y recortaba las tiras cómicas de Periquita o de Condorito, lo que salía, las colectaba y me iba a calcarlas”.

A pesar de la tristeza que implica su pérdida, queda el consuelo de su obra, que en este caso se relaciona ni más ni menos que a una de las series más importantes de la historia.