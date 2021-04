¿Dedicada a Tini Stoessel? Esta es la letra de la última canción de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra vuelve a ser noticias de todos los diarios de espectáculo y esta vez es por su último estreno “La pareja del año”. Esta canción, el colombiano de 26 años la realizó en compañía del reguetonero puertorriqueño Myke Towers. A pesar de que el sencillo fue un rotundo éxito con tan solo un par de horas de su publicación, hubo algo que le llamó la atención a los miles de fanáticos del intérprete de “Chica ideal”.

Al escuchar “Pareja del año”, los fans rápidamente empezaron a comentar que la letra de la canción estaba dedicada hacia Tini Stoessel. Esto comienza debido a que la historia que narra la composición de Yatra se basa en una situación amorosa que se rompe por diferencias entre la pareja y que muchas de las estrofas son situaciones parecidas a lo que vivieron los jóvenes artistas.

Si bien Tini y Sebastián terminaron su relación a mediados del 2020, los rumores de un posible retorno siempre están latente. Es por eso que los fans del cantante nacido Medellín empezaron a analizar las siguientes frases de la canción, entre ellas se resaltan: "Enamorado locamente de una chica que hoy extraño"; "El no tenerte me hace daño"; "Y a mí todo el mundo me decía, que pasaría, me dejarías" y "Es a mí, mi depresión, de ver una foto tuya y verte en la televisión".

Pero lo que termina de confirmar las suposiciones de que “La pareja del año” está dedicada a Stoessel, es que en el final del vídeo oficial, Sebastián Yatra dice: "Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría, Maldita monotonía, ¿Fue culpa tuya? ¿O fue culpa mía?, Yo aprendí a vivir con celos, tu aprendiste a no ser mía, Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía".

Desde que empezaron a circular estas versiones de la posible dedicatoria de Yatra a Tini Stoessel, ninguno de los dos protagonistas han salido a manifestarse públicamente y es muy probable que no lo hagan ya que ambos en sus apariciones públicas esquivan el tema de su ruptura amorosa.