Salma Hayek quedó involucrada en el conflicto entre Maribel Guardia y Joan Sebastian

La mexicana Maribel Guardia y el cantante venezolano Joan Sebastian tuvieron un romance de 4 años durante la década de los 90. Si bien la relación terminó hace mucho tiempo parece que aún no logró superar a ese gran amor, ya que se puso celosa con una secuencia que involucró a Salma Hayek.

En 2006, Joan Sebastian compuso la canción "Eso y más" que incluyó en su disco "Más allá del Sol" y que estaba dedicada a Salma Hayek. Esto no le cayó para nada bien a la actriz Maribel Guardia y tuvo un arranque de celos aunque estuviese separada del cantante desde 1996.

Sebastian fue un poeta enamoradizo e hizo todo lo posible para conquistar a Hayek en más de una ocasión, pero esta nunca accedió a salir con él y ni siquiera declaró que le gustaba. Pese al rechazo, Guardia no pudo ocultar su malestar respecto al tema.

Confirman que Joan Sebastian quiso conquistar a Salma Hayek

Fue nada más ni nada menos que Julian Figueroa quien confirmó que hubo un intento de conquista. El joven de 26 años es hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, y no dudó en revelar que es muy posible que su padre, fallecido en 2015, se hubiese enamorado de Salma Hayek.

“Tenía una amistad, Salma es una mujer muy guapa, lo más probable es que sí (…). Se la dedicó a una persona famosa, a una estrella internacional. (…) se desarrolló en un amor platónico y nació este canto”, explicó Julián en el programa Ventaneando de la Televisión Azteca.

Y agregó: “Oí que me compuso una canción, pero no la he escuchado, me dijeron que la canción dice cosas un poco delirantes y preferí que no me la pusieran, me quedo con la buena memoria”.

Incluso, Joan Sebastian le regaló a la actual esposa de François-Henri Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de sus caballos llamado "Romeo" por "Romeo y Julieta" de la obra de William Shakespeare. Sin embargo, Hayek declaró en una ocasión que nunca montó el caballo y que tampoco escuchó la canción "Eso y más", dando a entender el desinterés por Joan Sebastian.