“Ya no estaba viva Marcela”: actriz revela información de la familia de Luis Miguel

La actriz y cantante mexicana Tatiana fue entrevistada por el programa Ventaneando donde relató una anécdota de su juventud que involucra a la familia del “Sol de México”. La “Reina de los Niños” cuidó en su juventud del hermano menor de Luis Miguel, Sergio Basteri, a petición de Luisito Rey.

Tatiana quien asegura que Marcela Basteri falleció hace ya varios años y que no se revela al público para no generar polémica indicó que se dio cuenta por un detalle del trágico desenlace de la madre del intérprete de “Somos Novios”.

Tatiana y su madre Diana Perla Chapa volvían de un viaje a Madrid y el padre de Luis Miguel les pidió resguardar al menor hasta el momento de arribar a la ciudad de México. La artista notó que el Marcelo no se sentía ni extrañado porque su madre no estuviera a su lado, detalló que era evidente que la familia sabía que estaba muerta. “Fue una casualidad que fuéramos con él (Sergio). Luisito Rey dijo que no se lo podía llevar a México. Échenle un ojo porque mi mamá (Matilde Sánchez) es muy mayor y no puede hacerlo” indicó la artista.

Fuente: EFE

“Un niño hermoso, preciosísimo, con el pelo así de cazuelita, me acuerdo que era cafecito, no güero como el de Luis Miguel. Un hermoso niño muy sonriente, yo creo que Luis Miguel ni sabía (sobre la supuesta muerte de su madre)” describió de esa forma la latina a Marcelo Basteri.

“Yo creo que ya no estaba viva Marcela porque eso se nos hizo muy raro, que iba sin su mamá hacia México, todos sabemos que es un secreto a voces en el medio artístico. Dentro del gremio y de los medios se sabía que había muerto, creo, en una fiesta en Italia. Que murió ahogada” finalizó “La Reina de los Niños”.