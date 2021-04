Todas las películas y programas de tv en los que actuó Meghan Markle

Los caminos de la vida sorprenden. Muchas veces hay empeño, tiempo y energía en seguir un rumbo que se cree definitivo. Pero lo cierto es que nada es para siempre. Sin duda, es lo que le ocurrió a Meghan Markle. Y a la vista está que más de una vez.

No sólo dejó de ser su Alteza Real, una decisión que por cierto fue dada a conocer al público como casi una novela por entregas. También hubo otro gran corte en su vida: dejar de ser actriz para unirse en matrimonio con el, entonces, príncipe Harry de Inglaterra.

El rumor que circula es que ese giro comenzaba al mismo tiempo que Harry se enamoraba platónicamente de la actriz norteamericana, que había visto inicialmente sólo en la pantalla. En 2016 iban a conocerse personalmente un verano.

Él ya hacía dos años que la tenía en el radar por la serie Suits (2011-2019), en la que Meghan interpretaba a una tenaz y sensual estudiante de abogacía de fuertes convicciones.

El encuentro ocurrió gracias a un celestino, Markus Anderson, amigo de ambos. Fue en el Soho House 76 Dean Street de Londres. Ese día el flechazo fue tan concreto como mutuo.

Fue la fecha exacta en el que su carrera como actriz se hacía a un lado para vivir su historia de amor.



Aunque después de la salida de la Corona y la recuperación de las riendas de su vida, todos apuestan a que pueda volver a protagonizar ficción, algo que realmente se le daba bien.

Aquí, un repaso por sus apariciones en cada una de ellas.

Suits (2011-2019)

Comenzamos por la más reciente y conocida. La serie con temática legal tuvo 7 temporadas en las que Meghan fue Rachel Zane, una asesora legal a punto de recibirse y con pánico a los exámenes que conoce a Mike Ross (Patrik J. Adams).



Él es un brillante abogado con un pasado turbio cuando por un hecho fortuito es descubierto por uno de los abogados más importantes del Bufete, que lo lleva a trabajar con para él.

Muy parecido al amor (2005)

Su personaje en esta película ni siquiera tiene nombre. Sin embargo, su rol intentando seducir a Ashton Kutcher no pasa desapercibido.

CSI: Nueva York (2006)

Si bien se trató de una participación, Meghan dio que hablar cuando intervino en la historia de la conocida serie que retrata el mundo de los peritos forenses.

Su rol fue el de Verónica Pérez, una chica que realizaba tareas de limpieza que se metía en muchos problemas. Quizás allí la hayan visto los productores para llamarla para Suits.

Deal or not deal (2007)

Ese año y bajo un formato de Endemol Meghan participó de un programa de juegos para la televisión. Allí el público la pudo ver sin el velo de la ficción de por medio, apreciar su espontaneidad y frescura ante las cámaras.

Fringe (2008)

La serie de ciencia ficción la llevó a ser una joven y atractiva agente del FBI. Otro buen antecedente para ser convocada para Suits, donde saltó definitivamente a la fama y logró que la valoraran por su talento, además de por su gran belleza.

El auto fantástico (2009)

Fue una participación breve, pero su papel como luchadora bajo el nombre de Annie Ortiz fue algo memorable. Ella preparó su interpretación con un estricto entrenamiento previo sobre el ring.

The Candidate (2010)

El cortometraje de misterio la tiene como una de sus protagonistas. Su personaje se llamó Kat.

Castle (2012)

Luego de Suits vino la serie de detectives de 8 temporadas Castle. Meghan interpretó a una asesina serial en un par de capítulos.

Encuentros Random (2013)

Meghan es Mindy en esta comedia romántica y es uno de los personajes principales.

Anti-social (2015)

Se trata de una película de suspenso en donde Meghan tiene un papel protagónico. La historia retrata las peripecias dos hermanos, uno de los cuales sale con ella.

Además, Meghan Markle apareció en películas como Deceit (2006), Good Behavior (2008), The Apostles (2008), Remember Me (2010), The Boys and Girls Guide to Getting Down (2010), Quiero matar a mi jefe (2011), Amigos Disfuncionales (2012) y Dater's Handbook (2016) y en la serie Casados con Hijos que tuvo temporadas entre los años 1987 a 1997.