Las palabras con las que comienza el video de la canción "La incondicional" puede dar una pequeña idea de que Luis Miguel no interpretó solo una canción de amor, sino un agradecimiento musicalizado dirigido solo a una mujer que a pesar de haberse entregado en cuerpo y alma, no obtuvo nada a cambio.

Muchos se preguntan cuál es la historia de la letra de “La Incondicional” de Luis Miguel porque resuena difícil entender la connotación profunda y es que cada párrafo demuestra que el mismo sentimiento no es devuelto, más bien es un amor vacío que sólo se va pero que nunca viene de regreso.

Pero bien, la historia de esta canción básicamente no tiene nada romántico si "no espera nada" a cambio. Es como que a ninguna mujer le gustaría ser la incondicional de una persona que lo único que espera es que la amen solo para aumentar su ego.

La historia de la letra de "La Incondicional"

La letra que fue escrita, producida y arreglada por el compositor Juan Carlos Calderón, tiene en sí un desgarrador mensaje connotativo hacia la historia de abandono triste de la madre de Luis Miguel en la vida de él y sus hermanos.

"La historia de un amor que no fue nada…" dice tanto de alguien que te considera insignificante en su vida y probablemente sea una persona que no merece ni un segundo de la atención de nadie.

Detrás de cada letra de esta canción hay dolor, sufrimiento y hasta rencor en general por la mujer. Una mujer que ya no está. Que dolió tanto que pasó a ser la incondicional, aunque su mensaje implícito no es del todo positivo para desear ser aquella mujer.

Otras historias más detrás de “La Incondicional”

Está claro que esta canción habla sobre una persona que perdió un amor, pero sobre todo que no pudo amar como quería. Por ello, es que el título "la incondicional" hace referencia a una persona que no puede poner límites, ya sea para amar como para vivir.

Fue destinada para ese amor que fue único y en ninguna persona se le igualaba. No hay nadie que se le compare, porque es un sentimiento fuerte y apegado más allá de que haya pasado el tiempo.

Fue un amor muy rápido que no se consolidó como se esperaba y por ello se dice también que no fue solo por su mamá sino también por el primer amor de Luismi, Mariana Yazbek.

Cabe destacar que esta canción tuvo reconocimientos en los premios Lo Nuestro de los años 90 y fue reconocida como la canción Pop del año. Además en el 2008 fue puesta en lo más alto dentro de las 100 de mejores canciones en español de los años 80 por VH1 Latin América.

Para sorpresa de muchos, lo que más fuerte resonó sobre la historia detrás de esta canción es que Luis Miguel se la dedicó a su gran amiga Yuri y precisamente ella lo aseguró que: fue: "la incondicional" del cantante y hasta llegó a decir:

“De verdad que nunca hubo un romance entre él y yo. Me hubiera encantado porque estaba en su mejor momento, estaba precioso, guapísimo, cuerpazo... No, no, por donde lo vieras, el hombre era un espectáculo".

Y remató: "Yo no sé si 'La Incondicional' me la hicieron a mí o no, pero yo sí puedo decir que la canción, lo que habla, eso fui yo. De verdad, nuestra relación era de brothers, de cuates...Yo le platicaba mis desamores”.