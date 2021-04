Karol G habló de Shakira y terminó con el escándalo que se desató

Claramente una de las cantantes más importantes de la actualidad es la colombiana Karol G y esto principalmente se debe al lanzamiento de su tercer disco de estudio llamado KG0516. El mismo está compuesto por 16 canciones que son una mejor que la otra y del cual se desprenden temas como "Tusa", "Bichota" y "Location".

Asimismo gracias a su tercer disco de estudio de Karol G logró llegar al puesto número 1 Billboard por primera vez en su carrera. Este éxito lo compartió en sus cuentas oficiales y agradeció a todos sus fanáticos por escuchar este nuevo trabajo discográfico que está repleto de hits.

En tanto que mañana, la ex pareja de Anuel AA, se puede convertir en la mujer más ganadora de los Latin American Music Awards ya que ella es la favorita de la noche junto a su compatriota J Balvin. Ambos tienen nueve nominaciones. Además lo más importante de todo esto es que es la primera vez que una mujer recibe esa cantidad de nominaciones por lo de ganar, varias de ellas, se convertirá en la más exitosa del certamen.

Por otra parte, la talentosa artista estuvo en Puerto Rico y dio entrevistas a diversos programas de radio y televisión. Sin embargo hay una en especial que se hizo tendencia ya que en la misma, Karol G, habló de la polémica que se desató cuando se dijo que Shakira no quería cantar con ella.

Puntualmente en una entrevista con La Mega 106.9 FM de Puerto Rico, la intérprete de "Tusa" se refirió sobre ese tema diciendo lo siguiente: "Lo que pasó fue que yo fui a golpear su puerta y me dijeron que no, yo no dije que fue ella la dijo que no quiso cantar conmigo. Es más yo no tengo nada en contra de ella como lo han pintado, ni estoy molesta, ha sido más lo que han armado que lo que yo conté. Yo soy super natural y aveces digo que cosas sin pensar en lo que se puede convertir".