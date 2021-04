Pasión de Gavilanes: actriz preocupa a sus fans por su delicado estado de salud

Desde que Netflix puso a su grilla a “Pasión de Gavilanes”, la telenovela colombiana no ha parado en aumentar sus reproducciones y una vez más vuelve a demostrar que de la historia de amor entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, sin dudas es un gran éxito. Pero, en la actualidad, hay una actriz que protagonizó esta trama que no está pasando un buen momento de salud y estamos hablando de Lady Noriega.

Lady, quien protagonizó a “Pepita Rondero” en la telenovela, desde la semana pasada se encuentra aislada en su casas por contraer Covid-19. Este virus que tiene a maltraer al mundo entero desde hace más de un año, le está haciendo pasar un mal trago a la actriz de 50 años. Noriega, en los últimos días, ha compartido en su cuenta de Instagram como viene atravesando su recuperación de dicha enfermedad.

La también cantante de música popular colombiana, es muy activa en las redes sociales pero de manera sospechosa, no estuvo presente por unos días y esto fue algo que llamó la atención de sus seguidores. Hasta que el pasado jueves, Lady compartió una imagen donde manifestó lo siguiente: “Gracias a todos por sus oraciones. Me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres. Es horrible lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”.

Al día siguiente, Lady Noriega volvió a publicar otra imagen donde aclaraba que estaba bien de salud y que nunca estuvo en Terapia Intensiva. Estas declaraciones fueron a raíz de que varios medios habían anunciado que la actriz de 50 años había sido hospitalizada de urgencia por una complicación respiratoria. “Hoy he amanecido mucho mejor, no he estado en UCI, he evolucionado, gracias a Dios. Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo en la ciudad de Medellín, y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contacto con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial”, sostuvo la artista.

Todo mi amor y oraciones para @ladynoriega7 , acabamos de comunicarnos y se va a poner bien muy pronto, si Dios quiere.

Te adoro, reina. — Lorena meritano (@LorenaMeritano) April 7, 2021

Luego de que Lady diera a conocer que había dado positivo de Covid-19, varias compañeras de elenco de “Pasión de Gavilanes”, le manifestaron su apoyo a Noriega mediante redes sociales. Un caso fue la de Lorena Meritano, donde por twitter le deseo fuerza a la artista colombiana. La actriz quien protagonizó a a la malvada “Dínora Rosales”, twitteó: “Todo mi amor y oraciones para Lady Noriega. Acabamos de comunicarnos y se va a poner bien pronto, si Dios quiere. Te adoro, reina”.