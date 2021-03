Selena Gómez enamora en las redes al ser tapa de la revista Vogue

Selena Gómez con el paso de los años se ha convertido en una de las artistas más importantes del mundo y esto se debe a que es dueña de un gran talento. Por su parte recientemente es tendencia en varios sitios de noticias del espectáculos al ser tapa de la prestigiosa revista Vogue. Debido a esto la famosa cantante compartió una serie de imágenes que pertenecen a mencionada producción.

A lo largo de su carrera la ex de Justin Bieber ha conseguido un gran éxito tanto en la música como así también en la actuación donde ha participado de grandes películas de Disney. En tanto que en redes sociales la talentosa actriz posee una popularidad impresionante ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de forma inmediata.

Por su parte durante el año pasado vimos a la bella morena dedicándose a la cocina puntualmente en la serie "Selena + Chef", que se estrenó en HBO Max a mediados del mes de agosto del 2020. Desde ese momento la bella morena ha compartido fotos en su cuenta de Instagram donde se nota que ha descubierto a su nuevo amor por la preparación de comidas.

Por su parte, hace algunas horas atrás, en su perfil de la famosa red social de la camarita compartió la portada de la revista Vogue con un conjunto de fotos que pertenecen a mencionada producción. Además a dicha publicación le agregó el siguiente comentario: "Thanks @voguemagazine for stopping by my place- you’re welcome back anytime".

Finalmente y hablando de su carrera musical tenemos que decir que Selena Gómez lanzó recientemente la canción "Baila conmigo" en conjunto con Rauw Alejandro. La misma hasta el momento posee más de 61 millones de reproducciones en YouTube. Lo que demuestra que es una de los temas musicales más escuchados en este comienzo de año.