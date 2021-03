Imperdible: esta fue la reacción de Emilia Clarke a un facialista que le recomendó retocarse

Es evidente que la mayoría de las estrellas de Hollywood pasan por el quirófano, o al menos se hacen algún retoque estético. Pues las cámaras y los flashes son muy delatores, y en la industria una de las premisas es “la eterna juventud”. Por suerte, este paradigma de la industria del cine, está cambiando en muchos aspectos, desde dejar de lado las discriminaciones raciales y de culto, hasta los estereotipos de belleza que recaen sobre todo en las mujeres. Emilia Clarke sumó su granito de arena para romper el mencionado paradigma.

Lo que relató la actriz de Games of Thrones, Emilia Clarke dejó en evidencia que aunque el mundo avanza en materia de derechos, y la mirada sobre la belleza se vuelve más plural, Hollywood aún está en medio del proceso. Fue hace algunos años que la actriz tuvo que indicarle la salida a un facialista que le sugirió “relleno”.

En conversación con la revista ELLE UK, Clarke contó una anécdota que vivió a sus 28 años. Ante la pregunta del entrevistador sobre ¿Cuál es el peor consejo sobre cuidado de la piel que te dieron?, ella respondió contando lo que le dijo este facialista: “necesitas relleno”. Ante estas palabras la reacción de la actriz no fue la mejor.

Emilia Clarke comentó cómo había reaccionado en ese momento: “Le mostré la puerta de salida. Yo estaba literalmente como, 'lárgate'”, y no era para menos, ya que ella es una mujer muy joven para someterse a retoque estéticos. La actriz que interpretó a Daenerys Targaryen, reveló más detalles sobre lo que dijo el facialista: “Sus palabras exactas fueron: 'Entonces, puedes recuperar tu rostro”.

Ante esta situación, Emilia hizo una reflexión: “A los 34, soy más sabia, más inteligente, he tenido más experiencias, he hecho todas estas cosas y estoy orgullosa de eso. Solo puedes hacer eso porque tienes la edad que tienes”. Además también agregó: “El tiempo es lo único que te permite hacer esas cosas. Entonces, si mi rostro va a reflejar el tiempo que he pasado en esta tierra, estoy dispuesto a eso”.