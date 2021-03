Friends: ¿Por qué Emily no apareció nunca más luego de la temporada 4?

Friends es, sin duda, una serie de culto que pasó a la historia por sus emblemáticos actores y por ser una comedia sumamente divertida. Durante 10 años (1994-2004) pasaron una infinidad de personajes, algunos más queridos que otros, y una de ellas fue Emily Waltham, quien tiene un paso por la cuarta temporada.



Si bien la participación de Emily, interpretado por la actriz Helen Baxendale, fue corta, lo cierto es que también fue intensa: representó una de las relaciones más importantes de Ross (David Schwimmer) en toda la serie y fue la protagonista de uno de los momentos más épicos de la historia.

¿Quién es Emily?

El jefe de Rachel (Jennifer Aniston) le pidió que ayude con una familiar llamada Emily que estaba por llegar de Gran Bretaña para pasar unos días en Nueva York, pero ella se niega y le pide a Ross que la entretenga esa anoche. De mala gana, acepta y termina pasando una de las mejores noches de su vida.



Semanas más tarde, Emily debe volver a su país y Ross le propone matrimonio para que se mude a Estados Unidos con el. Ella al principio duda porque se siente insegura al lado de Rachel, pero termina aceptando.



Lo que ocurre después fue uno de los momentos más importantes de la serie en sus 10 años. El grupo viaja a Londres para el casamiento, excepto Phoebe (Lisa Kudrow) que estaba embarazada, y allí ocurren dos hechos: Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry) comienzan su relación, mientras que en el altar Ross se equivoca de nombre y dice "te quiero a ti, Rachel".

¿Por qué desapareció el personaje de Emily?

El último capítulo de la cuarta temporada finaliza con Emily y Ross en el altar, y la decepción de ella luego de que su novio dijera el nombre de su exnovia. Cuando comienza la quinta temporada, Ross busca que lo perdone, pero Emily solo tiene breves apariciones por teléfono desde Londres hasta que desaparece completamente a principio de la temporada.



Según los guionistas, la idea era que Emily tenga más protagonismo y sea un personaje clave en la historia. Ya estaba todo planeado para que aparezca en muchos capítulos de la quinta temporada, pero Helen Baxendale quedó embarazada y no pudo volver a filmar los episodios.



Pero este fue el único motivo. La actriz contó en una entrevista a Independent en 2011 que la fama de los protagonistas de Friends la perturbaba: "Las estrellas de Friends no podían salir sin ser rastreadas, seguidas o gritadas. ¿Quién quiere eso? No quiero eso. Y lo entendemos".