Los Simpson: este es el mejor capítulo de las nuevas temporadas según los fans

Aunque muchos de los fanáticos y críticos de Los Simpson, aseguran que la serie perdió su encanto hace ya varias temporadas, la familia amarilla no tiene en planes retirarse de la tv pronto. Se conoció que la famosa serie animada que cuenta las increíbles historias de una típica familia americana, renovó por dos temporadas más al aire, se trata de las número 33 y 34.

La aventura de Homero y su universo, empezó en el año 1989, y sigue en pie con miles de espectadores alrededor del mundo. Aunque algunos nostálgicos siguen riendo con las temporadas anteriores, los estrenos de Los Simpson siempre son bien recibidos por nuevas generaciones que descubren un sin fin de risas y reflexiones en la icónica ciudad de Springfield.

Entre más de 700 capítulos, es difícil poder elegir uno. Frente a este mar de opciones, los fanáticos han escogido el mejor capítulo de Los Simpson de la historia. Esta joya sería 'El enemigo de Homer' o, lo que es lo mismo, el de Graimito. Un episodio de la octava temporada, donde aparece un personaje entrañable y que suró poco tiempo en el mundo Simpson, Frank Grimes.

Frank es un nuevo trabajador que llega a la central nuclear, para desempeñarse en el sector 7G. Es huérfano y “ha tenido que luchar por todo lo que tiene en la vida”, pero se lleva un tremendo disgusto cuando conoce a Homero. Ya que se da cuenta rápidamente que es un holgazán, un hombre que tiene suerte y que no hace nada para ganarse lo que tiene. El episodio tiene un final inesperado, por si alguien no lo ha visto no lo comentaremos.

Se habló mucho sobre qué sentido tendría presentar un antagonista en la vida de Homero, un hombre que hacía todo bien, y llevaba a cabo a la perfección el sueño americano. Josh Weinstein, el guionista de este episodio explicó: “ Queríamos un episodio donde el pensamiento fuera ‘¿Qué pasaría si una persona normal entrase en el universo de Homero y tuviese que tratar con él?’. Sé que este episodio es controvertido y genera división, pero me encanta".