“Hollywood no sabe qué hacer con mujeres que...” la dura acusación de Jodie Foster a la industria

La reciente ganadora del Globo de Oro 2021 a Mejor actriz de reparto por su papel como Nancy Hollander en “The Mauritanian”, Jodie Foster, brindó una entrevista para el sitio SensaCine y dejó una dura crítica para la industria hollywoodense. La película se estrenará el próximo 19 de marzo en distintas plataforma de streaming, iTunes, Google Play, Orange TV, Rakuten TV, Amazon Prime Video, Filmin y Vodafone son algunas de ellas.

“Es algo que definitivamente me dijo mi madre cuando era joven: ‘Por cierto, cuando cumplas 40, nunca trabajarás de nuevo’. Y para mí, no ha sido verdad. He trabajado con 40 años. Fue definitivamente duro encontrar películas. Es normal. Creo que cada vez que te vuelves más viejo, es más difícil encontrar películas.” indicó Jodie.

“Creo que es verdad que hay un período de tiempo embarazoso donde intentan averiguar qué hacer con mujeres que tienen de entre 40 a 60 años. Sigo diciendo que estoy muy emocionada de interpretar personajes en mis 70 y 60 - 60 y 80 años, porque siento como que voy a ser capaz de interpretar más partes interesantes. Así que eso es lo que he estado haciendo, interpretar personajes mayores. Es más fácil interpretar a personajes mayores ” amplió Jodie Foster.

Luego Foster se refirió como fue la preparación de su personaje: “Tuve mucha suerte. Estuve en contacto con Nancy un par de veces, una en Londres y otra en Nueva York antes de empezar a rodar y conseguí ver su apartamento, sus estanterías, su pintalabios y todas esas cosas. Hablamos un poco e investigué mucho también y luego tuve suerte porque pudo venir al rodaje. De hecho, Mohamedou pudo dejar Mauritania por primera vez desde que le dejaron salir de Guantánamo, así que era la primera vez que podría cruzar la frontera y vino a Sudáfrica donde pudieron estar los dos juntos, así que fue una investigación incluso más especial ver a ellos dos reunirse”.

Por último la protagonista del “Silencio de los inocentes” explicó la importancia de Nancy Hollander para la realización The Mauritanian en un bestseller: “Creo que el gobierno estaba muy avergonzado por el hecho de que se convirtiese en un bestseller y todavía no le habían dejado salir, y finalmente le liberaron. Y después de eso, ella fue la persona que hizo el acuerdo de la película e hiciese que ocurriese, se sentase con Kevin MacDonald y luego me contactaron. Ella formó parte del proceso desde el principio, solo con el objetivo de asegurarse que la historia de Mohamedou fuese contada y que potencialmente las cosas puedan cambiar. Quizás Guantánamo se cierre”.