Marco Antonio Solís recibe Semana Santa con un guiño desopilante

Todo comenzó porque el cantante Marco Antonio Solís publicó algunas recomendaciones a través de sus redes sociales para que la gente tome sus recaudos por la covid-19 en esta Semana Santa de Pascuas.

Y, como es una costumbre en las redes sociales, fueron motivo de burla por parte de los internautas. Así es que una de las mejores caras (o gestos) de Marco Antonio Solís pasó a ser uno de los memes que ya están circulando por todos lados.

Seguimos en tiempos de pandemia, no podemos bajar la guardia. Ayer #México sumó más de 200,000 decesos. #UsaCubrebocas y póntelo de manera correcta tapando nariz y boca. De esta manera te proteges tú y cuidas a las personas que te rodean. pic.twitter.com/Q23wp7hWg0 — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 26, 2021

La inminente amenaza de que se venga una posible tercera ola de contagios de covid-19, fue el gran motivo que impulsó a Marco Antonio Solís, “El Buki”, a enviar mensajes a sus seguidores alertándolos a que se cuiden.

El cantante considera que de esa forma, juntos y con responsabilidad se pueden evitar posibles repuntes de infecciones. Sin embargo, el mensaje inmediatamente fue motivo de burlas por parte de los internautas y como era de esperarse, aparecieron los mejores memes de parte del mismísimo “Buki”.

El primer mensaje que lanzó el cantante fue a través de su cuenta de Twitter. Concretamente escribió sobre cuidarse en estos tiempos pandémicos haciendo hincapié en estos días de Semana Santa.

Así es que les pidió a sus seguidores que no viajaran y se resguardaran en sus casas para evitar la posible alza en los contagios o, peor aún, el deceso a causa de este virus.

Aunque el mensaje pareció muy ingenuo, la realidad es que algunos de sus seguidores lo tomaron con gracia o burla y otros tantos se indignaron por la intención de evocar a un tema religioso.

Está ya muy cerca Semana Santa. Salvo que usted sepa resucitar, yo me permito sugerir que lleven a cabo un #QuedateEnCasa — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 26, 2021

Algunos de los internautas no dudaron en lanzar comentarios como estos: "Por favor el próximo jueves no vaya a ninguna cena! Hay alguien que lo quiere traicionar.", "Me quedaré en la casa viendo su peli Jesús de Nazaret", entre otros.

De una forma creativa, “El Buki” pidió a sus seguidores que no salgan de vacaciones en la semana mayor y se queden en casa https://t.co/m7yyK5zRs8 pic.twitter.com/rxAIAqUfjO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 26, 2021

Finalmente, “El Buki” hizo caso omiso a todos esos comentarios y reiteró sus recomendaciones. El cantante está convencido que es muy probable que si la gente no se cuida o no toma las medidas de precaución esperadas, repuntarán los contagios.

Cabe destacar que será poco lo que le interesó ser parte de la burla de “algunos”, dado que el cantante siguió convencido yendo por más.

Últimamente el galán se gana cada vez más seguidores y fans por sus frases en internet sobre todo, en Twitter que según dicen, es furor compartiendo sus rutinas -muchas veces- interesantes y divertidas.