“De repente entonces me llega el divorcio”: Adamari Lopez habló sobre su separación con Luis Fonsi

La actriz y presentadora puertorriqueña ha vivido muy intensamente sus años de adultez. La bellísima Adamari López tuvo que sobrellevar una enfermedad como el cáncer de mama durante varios años. En medio de ese dolor, recibió un duro golpe según lo que ella cuenta en su libro autobiográfico “Viviendo”.

Adamari en una entrevista con María Celeste Arrarás para su canal de Youtube, contó algunos detalles sobre aquellos años de enfermedad y divorcio: “Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”. Dijo la ex de Luis Fonsi después de haber protagonizado una escandalosa separación para los medios.

La actriz de “Amigas y Rivales”, explicó que cuando llegó a la adultez tuvo que enfrentarse a una dura realidad: “Tenía la tranquilidad o la fe de que Dios me iba a sacar adelante y que tenía un batallón de gente alrededor de mí que me iba a aguantar durante ese proceso, que me iba a acompañar”, dijo Adamari sobre sus momentos difíciles.

Fuente: Instagram Adamari Lopez

La conductora del programa “Hoy” de Telemundo confesó: “En esos momento yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”.

Fuente: Instagram Luis Fonsi

Adamari López explicó a Maria Celeste Arrarás que aquellas épocas son una etapa superada de su vida: “Hoy día me doy cuenta, ya muchos años después, ya no me acuerdo ni cuántos son, me veo tan feliz y tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba en esa vida cumplidas en otra y de una manera mejor”.