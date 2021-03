El vestido floreado de Adamari López que vas a querer tener en tu armario

Adamari López se sumó a cientos de celebridades que ya se han colocado la vacuna contra el Covid-19. La presentadora de televisión y actriz puertorriqueña grabó su experiencia y contó cómo fueron sus días siguientes de haber recibido la primera dosis.

“Yo no sabía ni si quiera cuál de las vacunas me iba a poner. Yo simplemente quería vacunarme, estaba segura de que era lo correcto para hacer y sin dudarlo apreté el botón cuando se me solicitó para que pudiera tomar una cita. Ahí fui, 20 minutitos desde que llegué hasta que salí y después me he sentido súper bien"[mt1] indicó la ex esposa del cantante Luis Fonsi.

Adamari López estaba muy interesada en aplicarse lo antes posible la vacuna ya que su médico le recomendó que lo hiciera por lo que es una paciente de riesgo. La latina sufre las secuelas de los problemas respiratorios que le quedaron producto de una neumonía que casi se cobra su vida en 2018.

"Este viernes me toca la segunda dosis de la vacuna, fue súper rapidito. No tuve grandes reacciones que no fuera como la que ha dicho yo creo que todo el mundo: dolor en el brazo por un solo día y tuve sueño al día siguiente. Me sentía como cansada" sostuvo Adamari para la señal Telemundo.

Este miércoles la cuenta oficial de Instagram del programa “Hoy día” donde López se desempeña como co-conductora compartió una fotografía con el look escogido de ella. Velozmente la pic se llenó de likes y comentarios de halago y cariño hacia la querida artista. “Nuestra @adamarilopez les desea un feliz ombliguito de semana 🥰 y los espera desde @hoydia con un gran show. ¡Nos vemos por la tele! 📺👍🏼” fue el texto que acompañó la mencionada pic.