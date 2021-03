Joaquin Sabina: ¿Cúal es la canción que más orgullo le produce y nunca canta?

Sin lugar a dudas Joaquín Sabina es uno de los cantantes más importantes de la música de habla hispana. Tanto es así, que sus canciones han sido de las más escuchadas en todo mundo por lo que millones de seguidores se identifican con ellas. A lo largo de los años, el artista nacido en Úbeda ha lanzado 17 discos de estudio.

En tanto que, en esta oportunidad, hablaremos de una canción en particular que según él es la que más orgullo le produce. Recientemente el intérprete de "19 días y 500 noches" habló con un medio español sobre su carrera, su trayectoria y sobre un tema musical en particular que dejó a todos sumamente sorprendidos.

La canción a la cual estamos haciendo referencia es "De purísima y Oro" que es una interpretación que habla sobre la posguerra y las heridas que no se pueden superar. Además Joaquín Sabina contó una anécdota sobre esta canción que dice lo siguiente: "Un día cantando en Barcelona, ‘la Jime’, Jimena Coronado, vio llorar a Serrat escuchando esta canción. No he tocado ni una palabra de la letra desde que la escribí”.

Este es un tema musical que está incluido en su disco 19 días y 500 noches que fue lanzando en el último año de la década del '90. El mismo es una notable denuncia a la represión de la dictadura que vivió España y todo lo que vino luego con la postguerra. Esto lo retrata Sabina a través de sus recuerdos intactos de la infancia y lo que representó para un niño vivir esa época.

Cambiando de tema Joaquín Sabina también habló sobre su nuevo trabajo de estudio donde reconoció que tiene material y que ya está pensando en grabar un nuevo disco. Además, también mencionó que tiene ganas de volver a salir de gira si la pandemia se lo permite.