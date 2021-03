Rocío Carrasco: Jorge Javier no conducirá el nuevo capítulo del documental

Una nueva entrega del documental “Roció contar la verdad para seguir viva” se viene este próximo domingo y promete romper récord de audiencia en la televisión española. Este reportaje donde se cuenta el presunto acoso y maltrato infantil que sufrió Rocío Carrasco durante su matrimonio y relación con Antonio David Flores.

Esta nueva edición será emitida por la señal Telecinco, en donde Rocío y Antonio David Flores han sido colaboradorese en el pasado, no contará con Jorge Javier Vázquez. La noticia fue anunciada por la propia Mediaset España, empresa matriz de la cadena. En su reemplazo Carlota Corredera.

“Intuía algo" declaró en modo de queja Jorge Javier hace unos días, afligido de no haber estado más cerca de Rocío. Tras el duro relato de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco han sido varios los famosos que han mostrado su apoyo hacia la presentadora.

“Como madre no puedo entender, lucharía por mis hijos hasta el último momento, no pasarían los años que han pasado sin hablar con ellos, ni en broma, no podría aguantarlo. Hubiera llamado, hubiera intentado verles, quedar, les dijera lo que le dijera cualquier otra persona ajena a mi relación con ellos. Por mis hijos, como Belén Esteban, mato hasta el final" indicó Alejandra Prat. La hija del recordado presentador Joaquín Prat y Rocío compartieron trabajo en el programa “Día a día”.

Luego Alejandra dio su pista de vista de que el tema se tratára en la televisión: "Creo que esto son cosas que hubiera sido mejor, si lo lleva tantos años en silencio, que lo hubiera seguido llevando. Él ha salido absuelto, no lo veo claro, creo que hay un juicio público que ya se le hizo a ella y ahora se le está haciendo a él y no me parece la manera" .