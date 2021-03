“Roba novios”: acusan a Megan Fox de quitarle la pareja a una reconocida influencer

La actriz y modelo estadounidense apareció con su nuevo novio y dio mucho de qué hablar en todos los portales y redes sociales. Incluso la ex del actual novio de Megan Fox dio declaraciones que afirmaban que Machine Gun Kelly la engañó para comenzar un romance con la morocha.

La influencer fit que tiene la abrumadora suma de 26 millones de followers en Instagram se atrevió a contar cómo rompió con el rapero Machine Gun Kelly. Se trata de Sommer Ray, quien dice haber sufrido una suerte de engaño por su ex pareja, que coincidió con el tiempo en que este se emparejó con Fox. En conversación como una invitada en el podcast "Impaulsive" de Logan Paul, Sommer trazó la línea del tiempo que demostró que tanto ella como Megan y el músico estuvieron en un triángulo amoroso.

Sommer explicó que ella junto a su pareja en ese momento, Machine Gun Kelly, se encontraban en Puerto Rico, mientras el rapero filmaba la película "Midnight in the Switchgrass" con la actriz Megan Fox. La influencer aseguró que ella no estaba intranquila con respecto a una infidelidad porque pensaba que la morocha era una mujer mayor y casada con hijos.

Instagram: Megan Fox

La joven dijo: “Esperé en el hotel todo el tiempo cuando él estaba filmando con ella y realmente no estaba pensando en nada (...) Pensé que era mayor y que tenía hijos y estaba casada y esas cosas”.

Instagram: Sommer Ray

Sin embargo, cuando regresaron a Estados Unidos no le quedaron dudas de que su novio y Fox tenían un amorío. Lo que los delató fue su cercanía en el video musical que protagonizó la actriz de “Transformers”: “Bloody valentine”.