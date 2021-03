¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y con quién?

En sus redes sociales, el cantante Marc Anthony siempre presume de mantener una relación cercana con todos sus hijos, pero la realidad es que se lo ve mucho más con los menores gemelos, Max y Emme.

Cabe recordar que con Jennifer López tuvo a los últimos dos pequeños pero en total el salsero tiene 6 hijos y siempre se expresa como un padre amoroso con una profunda devoción por todos ellos.

Además de Max y Emme, Marc Anthony tiene 2 hijos más de su relación con una ex oficial de policía de New York, Debbie Rosado. Sumado a ellos, hay 2 más de su matrimonio con la ex Miss Universo, Dayanara Torres.

Todos los hijos de Marc Anthony

Comenzando por los hijos Max y Emme, se dice que ambos tienen un talento indiscutible y heredado claramente de sus padres (JLO y el mismísimo Marc). No solo son igualitos porque son gemelos sino que tienen un gran parecido a sus padres.

Los gemelos últimamente no dejan de causar furor en las fotos que se van viendo mientras crecen. Son realmente idénticos a Jennifer y a Marc.

Cada foto es una demostración de los genes de los artistas. Emme es como la pequeña Diva de El Bronx y Max al salsero.

En total, Marc tiene 6 hijos y los dos mayores, tanto Arianna como Alex se puede asegurar que son los menos mediáticos.

Alex cotidianamente es llamado como “Chase” por sus allegados. Nació de una relación un poco desconocida. Sin embargo, Marc Anthony lo crió como propio y hasta incluso lleva su apellido.

Por su parte, Arianna nació en el año 1994 y aunque se la ve muy poco en las redes sociales se sabe que es muy cercana a su padre.

Cristian Muñiz Torres nació el 5 de febrero de 2001 y es hijo del matrimonio que tuvo con la Miss Universo 1994, Dayanara Torres.

Tanto Marc como la propia Dayanara se llevan muy bien, al punto que ambos compartieron una foto de sus hijos juntos.

Cabe destacar que Cristian es uno de los hijos más activos en las redes sociales, y se deja ver mucho junto a su novia.

Y está también Ryan Muñiz Torres que nació el 16 de agosto de 2003 y cuyo parecido físico con Marc Anthony es increíble

¿Conocías todos los hijos de Marc Anthony y sus respectivas madres?