Hoy cumpliría años Aretha Franklin y recorremos su carrera de música y feminismo

Un día como hoy, pero de 1942, venía al mundo la mujer que lo transformaría con su inconfundible voz: Aretha Franklin. Con motivo de un nuevo cumpleaños de “la Dama del Soul”, repasamos sus grandes éxitos musicales y también su compromiso con los derechos raciales y de las mujeres.

Aretha Franklin: su exitosa carrera musical

La de Aretha Frankin es una de esas vidas que resultan difíciles de abordar por la cantidad de acontecimientos que forman parte de ella. Como prueba de esto, basta con mencionar que a sus 14 años ya había grabado un disco y era madre de dos hijos (el primero lo tuvo a los 12, fruto de la relación con un compañero de escuela).

Aunque no se compara con el nivel que lograría años más tarde, aquel disco debut (“The Gospel Soul of Aretha Franklin”) marcaría el camino que Aretha se encargaría de transitar. Se trata de canciones gospel a las que esta cantante le aporta un toque de soul con su voz y su particular forma de tocar el piano.

Su vínculo con las canciones religiosas se explica con facilidad: Franklin era hija de un predicador y creció cantando y rodeada de esta música en la iglesia bautista en la que trabajaba su padre.

Este tipo de eventos hizo que Aretha rápidamente se destacara, no solo por sus capacidades musicales, sino también por su carisma y su impronta a la hora de dirigirse al público.

No sorprende, entonces, que las oportunidades discográficas no tardaran en aparecer. Lo mismo ocurrió con los éxitos. Aunque ya tenía varios trabajos en su haber, la publicación del álbum “I Never Loved a Man the Way I Love You” en 1967 marcaría un antes y un después.

Gracias a canciones como “Respect” y la que le da nombre al disco, Aretha ganó fama y dimensión internacional. Desde entonces, su figura no haría más que acrecentarse y expandirse en todo sentido.

En aquellos años, la artista nacida en Memphis, Tennessee, grabaría algunos de los mejores discos de su carrera: “Lady Soul” (1968), “Young, Gifted and Black” (1972), “Amazing Grace” (1972) y “Sparkle” (1976) son algunos de ellos.

Como si fuese poco, también se convertiría en la artista femenina con más entradas a la lista de sencillos más vendidos de toda la historia. Además, ganó un total de 18 premios Grammy y la revista Rolling Stone la calificó como la mejor cantante de todos los tiempos.

Aretha Franklin: una figura clave en la lucha por los derechos

El lanzamiento de “Respect” sería fundamental en la vida de Franklin en más de un sentido. Además del éxito comercial que le supuso, también marcó el inicio de su rol como emblema en la lucha por los derechos raciales y de las mujeres.

En una época tan convulsionada como la de los años 60 en Estados Unidos, la canción se convirtió en un himno de los movimientos que buscaban una mayor conquista de derechos para las mujeres y los afroamericanos.

“Era la canción correcta en el momento adecuado", dijo Franklin a la revista Elle en 2016. Por entonces, la artista también expresaba su postura a través de acciones como la de negarse a tocar en sitios en los que los afroamericanos fueran segregados.

Medio siglo más tarde, la canción “Respect” y la figura de Aretha Franklin siguen más vigentes que nunca. Hoy en día suele escucharse en las manifestaciones del movimiento “Me Too”, y la obra de la reina del soul sigue abierta e influyendo a miles de artistas de todo el mundo.