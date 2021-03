Todo esto es lo que Ariana Grande tiene para decirte si sufres mal de amores

La estrella musical, Ariana Grande, le canta tanto al amor como al desamor. La cantante originaria de Boca Ratón, Florida, hipnotiza al mundo con su belleza y su voz, junto con letras tan pegadizas como profundas, femeninas, llenas de fuerza, elegancia y ganas de conquistar el mundo.

De hecho, es una de las mujeres mejor pagadas del ambiente musical internacional y no para de crecer, tanto en su ámbito como en distintos proyectos activistas que promueve, la mayoría de ellos afines a la igualdad racial y de género.

Justo lo que te diría una amiga

Además de interpretarlas, ella suele componer también varios de sus hits. Entre sus líneas está justo lo que le dirías a una amiga si sufriera mal de amores, ya que la joven refuerza temas como la autoestima, el saber irse a tiempo de relaciones tóxicas y la posibilidad de ser feliz sin estar involucrada en una relación.

Será que estos sentimientos, que toda joven puede tener, la inspiran al haberlos experimentado. Estas vivencias podrían ser propias o de sus amigas. Lo cierto, es que muchas veces tiene las palabras justas.

Pov. Nada más importante que el amor propio. Pero a veces, inmersos en una relación que hace daño, esto se pierde de vista. La lección de esta canción es “Ámate a tí misma“: no es necesario que nadie te valore para que comiences a hacerlo tú. Está escrita como si la personalidad de la joven estuviera desdoblada para hablarse a sí misma y darse ánimo. “Quiero amarme como me ama, quiero confiar en mí como confías en mí“.

Thank U, Next. Nunca es fácil terminar con una relación que fue importante, pero cuando el ciclo concluyó, mejor darle un cierre y no prolongar lo que ya no es. De esta manera aparecerá un nuevo amor, cuando ya se decidió que el vínculo actual no es lo mejor. “Gracias, que pase el que sigue“.

Leave Me lonely. Un amor tóxico puede llegar a traer tanta confusión que lo que allí circula no es amor, pero no se logra la perspectiva necesaria para verlo. “Amor peligroso, no eres bueno para mí, querido“, dice la cantante.

Be Alright. Cuando se tiene el corazón roto, solo se quiere oír una frase: Todo va a estar bien. Lo vas a superar. Dile adiós y convierte a esa persona en un recuerdo. Tarde o temprano, todo mejorará. Y eso es lo que Ariana dice en esta canción. “Todas las lágrimas van a ir y venir. Cariño solo tienes que decidirte. Porque todo va a estar bien“. Una letra poderosa para un momento en el que duele el alma.

Dangerous Woman. Un canto a la soltería. A una mujer fuerte, segura de sí misma que sabe disfrutar sin necesidad de nada ni de nadie para ser feliz. “nada que probar, soy a prueba de balas y sé lo que estoy haciendo“, dice el tema y la protagonista del tema, dispuesta a disfrutar.