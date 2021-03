Netflix: todos los detalles de la vuelta de Eddie Murphy a “Superdetective en Hollywood 4”

La película conocida en Latinoamérica como “Un detective suelto en Hollywood”, volvería a las pantallas de streaming con su cuarta entrega. Eddie Murphy será el encargado de ponerse en la piel del detective Alex Foley, sin embargo ha dejado en claro que no rodará nada hasta ver un guion listo.

Con la vuelta de Eddie a la pantalla grande, está más enfocado que nunca en la calidad de sus trabajos. Esto se debe a que su retiro del mundo del espectáculo hace algunos años se debió a un mal reconocimiento, y duras críticas hacia las producciones en las que se involucró. Su regreso, de la mano de Amazon Prime Video, con la nueva película que recupera una conocida historia, “Un príncipe en Nueva York 2” ha sido un éxito.

Las puestas de Hollywood están abiertas nuevamente para Murphy, quien en una entrevista con el medio Desus & Mero dijo: “Han estado tratando de hacer otra Beverly Hills Cop por 15 años. justo ahora, Netflix la tiene, y están tratando de desarrollar un guión. Eso es lo que supuestamente haremos después. Pero no voy a hacer nada hasta que el guion sea correcto”, está realmente comprometido en hacer producciones que sean de buena calidad.

Además, el actor explicó que cuando hizo “Superdetective en Hollywood 4”, era muy joven y no tenía en cuenta la dimensión de lo que estaba grabando: “sabes, cuando eras joven, dabas todo por sentado, así que eso era todo lo que era, ya sabes. Las cosas me empezaron a pasar rápido, así que ni siquiera lo pensé. Ahora, cuando miro hacia atrás, estoy como, ‘Guau, era muy joven’. En 48 horas, tengo 20 años en 48 horas. No piensas eso cuando miras la película. Pero es como, sí, ahora aprecio lo joven que era”.

Desde 2019 los derechos de la película le pertenecen a Netflix, los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah estarían a cargo del proyecto por lo que se sabe de pilotos y pruebas que se han estado haciendo. Sin embargo, no se sabe desde qué punto de vista se contará la historia de este duro detective que vive las aventuras más increíbles en Beverly Hills.