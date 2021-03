Las 3 canciones de Jennifer Lopez que la llevaron a cima de su carrera

Claramente una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Actualmente la bella latina está alojada en República Dominicana donde está rodando su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Cambiando de tema, en esta oportunidad, hablaremos de las tres canciones que la depositaron entre las más escuchadas de todo el mundo. Estos grandes temas musicales han hecho que se lleve el amor de todos sus fanáticos de todas partes. Asimismo lo que ha demostrado JLo con el paso de los años es que siempre supo adaptarse a los nuevos géneros.

If you had my love

Como hemos mencionado en otras ocasiones la carrera de Jennifer López en la música lleva veintidós años, puntualmente desde 1999 cuando lanzó "If you had my love". La misma pertenece al álbum "On The 6" lanzado en honor a la línea de metro de New York, que le aseguraba la ida y el retorno a sus clases de canto, día tras día.

Qué hiciste

Recién en su tercer disco de estudio, la hermosa cantante decidió interpretar temas en idioma castellano. "Como ama una mujer" fue el nombre de este trabajo que consistió en un proyecto que ya tenía la sensualidad que la caracteriza, pero mucho más maduro. Entre baladas, dejó a un lado las coreografías para darle más poder a su voz. Su primer éxito fue "Qué hiciste" que contó con la participación en la producción de su ex marido, Marc Anthony.

Papi

En tercer lugar tenemos la canción "Papi" la misma fue lanzada en el año 2011 puso a cantar a todos con ritmo sumamente pegadizo. Con él, consiguió llegar a lo más alto de la industria, volvió a los ritmos latinos bailables y regresó a la explosión de seducción. A partir de ese momento todas las canciones que lanzó se convirtieron en verdaderos éxitos que hasta el día de hoy siguen sonando.