Ricardo Arjona: ¿A quién dedicó su gran éxito "Señora de las cuatro décadas"?

Sin lugar a dudas Ricardo Arjona es uno de los cantantes más representativos de la música latina. Es que sus canciones han marcado tendencia entre sus seguidores y han sido noticia entre los principales portales de noticia del mundo del espectáculo. Esta vez no fue la excepción ya que el cantante guatemalteco contó la historia de uno de sus temas más escuchados.

Puntualmente estamos hablando de la canción "Señora de las cuatro décadas" que con el paso de los años se ha convertido en una de las baladas más escuchadas de la música latina. Este gran tema musical pertenece al disco "Historias" que fue lanzado a mediados de la década del '90.

Sobre la misma Ricardo Arjona mencionó que "es un tema sumamente inocente y cuenta la historia de cuando llegue a México desde mi país natal. En ese momento tenía serios problemas económicos y no podía pagar la renta. Es por ello que un amigo, que era cantante, me llevaba a un lugar que se llamaba El Chato. Ese lugar era frecuentado por señoras de esa edad. Y un día me inspiré y escribí una canción dedicada a esas señoras".

Además el famoso artista latino agregó que "una vez que salió fue un éxito absoluto, ya que cada vez que la cantaba las señoras me empezaban a mandar tragos por lo mucho que les gustaba. Luego con el tiempo la grabamos y la incorporamos al disco por lo que se convirtió en una de los temas musicales más importantes de mi carrera".

Actualmente Ricardo Arjona se está preparando para su presentación vía streaming “Hecho a la antigua”. El show que se podrá ver de manera online en todas partes del mundo será desde La Antigua Guatemala, la tierra donde nació y en uno de los monumentos más emblemáticos del lugar. El mismo se realizará el próximo 10 de abril y los accesos se pueden adquirir en hechoalaantigua.com.