¿Cuántos hijos tiene Rocío Carrasco y cómo es su relación con Rocío Flores?

Con el inminente estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, los focos vuelven a estar sobre ella y sobre los dos hijos que tiene junto a su exesposo Antonio David Flores. Aunque hace años que no mantiene relación con ninguno de los dos, el más problemático fue y sigue siendo su vínculo con Rocío Flores.

Tras décadas de silencio, Rocío Carrasco anunció que va a contar su verdad. ¿Cómo va a ser esto? A través de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, una serie de 8 episodios cuyo estreno está fijado para el 21 de marzo.

En las últimas horas, un adelanto permite ver cuáles serán las claves de toda la serie. A continuación, los detalles.

La verdad de Rocío Carrasco: ¿Qué dijo respecto a sus hijos?

“Una historia real de terror y supervivencia”. Con esta frase comienza el trailer de la serie que se emitirá por TeleCinco. “25 años de silencio” llegan a su fin, al menos por parte de Rocío Carrasco, ya que en torno a ella muchas voces han emitido sus opiniones, principalmente las de la "prensa del corazón".

A pocos días del estreno, en el programa "Sálvame" también se han compartido distintos fragmentos del documental, que sirven como adelanto y que aportan más datos que los que se observan en el trailer.

Lo que más se destaca son las declaraciones de la misma Rocío Carrasco. Entre otras cosas, a la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco le preguntan si recuerda la última vez que vio a sus hijos, a lo que ella responde que sí.

A Rocío Flores no la ve desde el 27 de julio de 2012, día que recuerda como “el peor” de su vida. Por su parte, la última vez que se encontró con David, su hijo menor que hoy en día tiene 22 años, fue el 23 de junio de 2016. Según Carrasco, su hijo le había prometido que iba asistir a su boda con Fidel Albiac, aunque al final “no llegó, no dejaron que llegara”.

¿Qué opinión tiene Rocío Carrasco de sí misma como madre y qué dijo su hija Rocío Flores?

Respecto a su rol como madre, la famosa colaboradora de televisión expresó: "si algo me considero en la vida es buena madre porque yo me he puesto por delante de ellos para que no los rozara ni el aire. He estado malviviendo durante 20 años para que mis hijos no sufrieran”.

En relación a cómo alejaron a sus hijos de ella, la mujer de 43 años dijo: “me han arrancado de cuajo lo más importante que, bajo mi punto de vista, tiene una mujer, que son sus hijos”.

Quien no parece compartir la imagen que Carrasco tiene de sí misma es su hija mayor. Rocío Flores, que actualmente tiene 24, aparece en el trailer del documental haciendo una dura afirmación cuando le preguntan por su madre: “¿Rocío Carrasco? Para mí, nada. No significa nada. No creo que haya sido una buena madre”.

Habrá que ver qué pasa luego del estreno de la serie. Lo que sí es seguro es que parece haber muchísima tela para cortar.