Drew Barrymore quiere lucir como Jennifer Lopez. Enterate por qué

Sin lugar a dudas el presente de Jennifer Lopez es verdaderamente asombroso tanto en lo profesional como así también en el lo personal. Por su parte además de estar grabando su nueva película en República Dominicana como empresaria también está trabajando en todo momento y esto fue registrado a través de las redes sociales.

Debido a la gran popularidad que tiene y a sus millones de seguidores en todas partes del mundo. JLo aprovecha de esto para promocionar los productos de su empresa dedicada a la belleza corporal. Es por ello que hace algunas horas atrás a través de su cuenta de Instagram compartió un video donde se puede ver a la famosa actriz de Hollywood, Drew Barrymore utilizar sus productos de cuidado de la piel.

En el mismo se puede ver a la protagonista de la película "Vacaciones en familia" abrir el kit de belleza que le envió JLO Beauty y leer una carta que llegó junto a los productos. Debido a esto Drew compartió en su feed de una de sus redes mensaje que dice lo siguiente: "I am the proud recipient of a @jlobeauty mini fridge!!This is the best gift ever, thank you for including me on your mailing list @jlo I can’t wait to try all of your products and I LOVE the names !!!#sistersinbeauty" (¡Soy la orgullosa destinataria de una mini nevera @jlobeauty! Este es el mejor regalo de todos, gracias por incluirme en su lista de correo @jlo No puedo esperar para probar todos sus productos y AMO los nombres).

Recientemente, Barrymore fue tendencia en varios portales de noticias del espectáculos al compartir una serie de confesiones relacionadas a su dura infancia. En misma afirmó que a los 13 años estuvo internada en el centro de salud mental Van Nuys Psychiatric durante 18 meses debido a los diversos problemas que tenía con el alcohol y las drogas a tan temprana edad.

Lo cierto es que hoy en día Drew Barrymore, con 46 años de edad, es una de las actrices más queridas de la pantalla grande ya que sus actuaciones son de primera línea, tanto para una comedia como así también para un drama. Además constantemente es convocada por otros actores y actrices para interpretar diversos papeles en sus respectivos filme.