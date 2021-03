¿Cuántos hijos tiene Isabel Pantoja y qué es de sus vidas?

La cantante española Isabel Pantoja tiene años de trayectoria en la música y la televisión, aunque en muchas ocasiones su vida privada estuvo en la mira de los paparazis y los fanáticos. Dos veces casada y con dos hijos con ambos hombres, la sevillana tiene una mala relación con uno de descendientes.

Pantoja nació hace 64 años en el barrio Triana de Sevilla y desde chica tuvo dotes artísticos para el canto. En 1983 lanzó su primer álbum de música pop "Cambiar por ti", compuesto por Paco Cepero con temas como "En la niebla" o "Nada", hasta que en 1990 debutó en el cine con la película "Yo soy esa".

Crédito foto: Instagram

Romances, hijos​ y nietos

La cantante se casó con el torero Francisco Rivera Peréz en 1983 y fruto de ese amor nació Francisco José "Kiko" Rivera Pantoja el 9 de febrero de 1984 en Sevilla. Ese mismo año su esposo falleció y tuvo que criar a su hijo sola, hasta que en 1996 decidió adoptar a María Isabel "Chabelita" Pantoja Martín, quien nació en Cuzco, Perú, en 1995.

En 2003 se casó con el exalcalde de Marbella, España, Julián Muñoz, pero el romance fue breve: en 2009 se divorciaron. Isabel Pantoja es un personaje habitual de la prensa del corazón por sus diversos romances como el de María del Monte, madrina de su hija María Isabel.

Con los años su familia se fue agrandando y hoy tiene 4 nietos. En 2012, Kiko le dio su primer nieto llamado Francisco Rivera Bueno, fruto de su relación con la modelo Jessica Buenos Álvarez y luego llegaron los otros junto a su actual esposa Irene. En 2015 nació Ana Rivera Rosales y en 2018 Carlota Rivera Rosales. Por su lado, María Isabel se convirtió en madre de Alberto Isla Pantoja en 2014.

Crédito foto: Instagram

Su mala relación con Kiko

Isabel Pantoja y Kiko, quien hoy es DJ, son protagonistas de una batalla familiar que lleva años y en la que Chabelita se mantiene al margen. Sus peleas públicas aumentaron cuando la cantante se vio envuelva en el Caso Malaya en 2007, una operación contra la corrupción urbanística en España que habían cometido algunos dirigentes del Ayuntamiento de Marbella cuando ella estaba casada con Muñoz, uno de los principales imputados.

El 16 de abril de 2013 fue condenada a 24 meses de prisión por blanqueo de capitales e ingresó en la cárcel de Alcalá de Guadaíra hasta que en 2016 se le otorgó la libertad condicional y ese mismo año se levantó la condena, motivo por el que volvió a su carrera artística.

Crédito foto: Instagram

Todo esto generó un malestar con su hijo Kiko, quien en la revista Lecturas afirmó con crudeza: "Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora. En la cárcel va a tener tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal".

Los problemas entre madre e hijo son irreconciliables, ya que Kiko también advierte que Isabel Pantoja no tiene relación con sus nietos y esto le genera dolor. "Mi hija sabe que las cosas no están bien porque no ve a su abuela. ¿Crees que me van a llamar el día que fallezca mi abuela? No me voy a enterar. Cuando a mi abuela la hospitalizaron en Jerez me enteré porque aparecí en Cantora de visita y no estaba", dijo.

Y agregó: "Mi madre me debe casi cinco millones. Les he mandado a ella y a mi tío un requerimiento. Si no cumplen lo que se pide, presentaremos las demanda". Al parecer, no hay vuelta atrás en esta relación.