“Se sentía asfixiada”: aseguran que Karol G fue la que tomó la decisión de separarse de Anuel AA

La relación duró solo 2 años, pero fue muy intensa. Para el reguetonero aún no se pierden las esperanzas de regresar, según lo informó Tanya Charry en el programa de farándula “El gordo y la flaca”. Karol G, aparentemente, se estaría negando a regresar con Anuel AA.

Tras los rumores de separación definitiva, y habladurías sobre terceras en discordia. Los cantantes no han hecho declaraciones, pero sus actitudes en redes sociales hablan por sí solas. Tanya Charry soltó en tv: “Se dicen muchísimas cosas, hablábamos en el show de infidelidades, pero los celos profesionales influyeron muchísimo en la ruptura de esta pareja y, ojo, la decisión de terminar la tomó la colombiana, la tomó Karol G”.

Al parecer y según lo que comentó al aire Charry, la ruptura tendría que ver con tensiones profesionales que surgieron entre los reguetoneros. Principalmente, por temas de dinero y protagonismo en la industria. Las diferencias económicas le estaban haciendo ruido a Karol G, quien, según fuentes confidenciales, estaría recibiendo menos dinero por las presentaciones que su pareja, a pesar de que ella tiene la misma popularidad.

Entre otras cosas que dijo Tanya explicó: “Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación", afirmó Charry. "Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación".

La, en teoría, ex pareja de Anuel AA, se sentiría “asfixiada” con la relación que mantenían y es por eso que no tendría intenciones de volver. Desde sus discográficas y representantes tampoco se ha develado nada sobre la crisis emocional de los cantantes latinos.