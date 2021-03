Un príncipe en Nueva York 2: esta es la razón por la que uno de los protagonistas se negó a participar

La nueva película que intenta apuntar a los más nostálgicos del cine de los ´80,"Un príncipe en Nueva York 2", tiene a muchos personajes del elenco original, interpretado por los mismo actores. Sin embargo, hay uno de ellos que le dijo que no a la producción que distribuye Amazon Prime Video.

“Un príncipe en Nueva York 2”, es un desafío, y la vuelta de uno de los personajes más entrañables de la comedia estadounidense, Eddie Murphy. Aunque los esfuerzos han sido máximos, uno de los actores convocados no quiso participar de esta secuela y dejó vacía una trama muy divertida de la película.

Se trata de Eriq La Salle, o mejor conocido como Darryl Jenks, quien supo ser el villano en la primera película que se convirtió en un ícono después de varios años. El guionista David Sheffield y el director Craig Brewer, hablaron con la revista “Rollings Stone”, y contaron que originalmente estaba incluido ese personaje en la secuela. Incluso, que le hicieron llegar el guion pero que no fue de su agrado.

El personaje de Darryl Jenks, en la película original vendía productos para el cabello, llamados “Soul Glo”, (glow) haciendo referencia al brillo, con el que ganó suficiente dinero. Así él se había convertido en el “buen partido”, ante los ojos de los padres de Lisa. En esta secuela, se jugaría con el término del producto y los años que pasaron, llamándolo “Soul Gro”, (de grow, crecer).

A pesar de la convocatoria, Eriq La Salle explicó por qué no participará: “Siempre he estado más enfocado en el presente y en el futuro que en el pasado”, dijo el actor que está enfocado en “Chicago P.D.” de la NBC. Además también agregó: “Me enorgullece haber sido parte de una película tan icónica y de todo lo que logró. Aprecio y respeto eso, pero ahora prefiero comprometerme con las cosas que ya tengo en agenda y no había tiempo para más”.