Tercera en discordia: aseguran que Anuel AA dejó a Karol G por esta reggaetonera

Después de varios años de relación, finalmente lo que muchos fans especularon durante la cuarentena se hizo realidad. La triste noticia de que Karol G y Anuel AA estarían separados es rumor de primera fuente. La causa habría sido una tercera en discordia.

En el programa “Primer Impacto”, de la cadena Univision, se dijo que: “llevan varios meses separados y existiría un tercero en discordia”. Aunque no se especificaron fechas, la noticia sería de fuentes muy confiables. También, desde People en Español se leyó: “Ya no están juntos. No son pareja”, según contó una fuente cercana a la pareja.

La última foto de Anuel AA y Karol G juntos en las redes sociales es de noviembre del 2020, por lo que se cree no estarían más juntos. Ni siquiera se los ha visto compartiendo en las historias de Instagram, algo que era un clásico de la pareja de artistas urbanos.

El hecho que alimenta la teoría de la separación aún más, son algunas fotos que se vieron en Instagram recientemente. En las mismas se puede ver como protagonista a una mujer puertorriqueña llamada Sofía, que es una artista emergente en el género urbano. Lo que llamó la atención es que aparece en una Storie hablando, y con un mueble atrás que es muy similar al que apareció en las Stories del reguetonero Anuel AA.

Ante esta casualidad, o descuido de ambos, los seguidores del artista le pidieron algunas explicaciones ¿Están conviviendo? Además de estas Stories muy reveladoras, también se viralizó una foto de Sofía y el intérprete de “BEBE”, posando juntos en lo que sería un set de grabación. Sobre lo que pasa entre los cantantes Karol G y Anuel AA no se sabe nada, solo son especulaciones, sin embargo ninguna de las dos partes ha salido a desmentir rumores en público.