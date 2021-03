Acalorada: la escena de Adamari López con un stripper que impactó a sus fans

La actriz y presentadora de televisión está experimentando un regreso muy original a la actuación. Con la nueva mini serie que presenta en “Hoy Día”, llamada “La suerte de Ada” busca hacer una parodia de la telenovela “La Suerte de Loli”. Este personaje que interpreta con éxito Adamari López, ha protagonizado escenas muy osadas hasta ahora.

Adamari invitó a los espectadores a ver el tercer capítulo de “La suerte de Ada”, titulado como: “Una sorpresa muy acalorada”. En este episodio, la ex villana de “Amigas y Rivales”, es sorprendida por la intromisión de un policía al estudio de transmisión donde ella se encuentra.

En esta tercera entrega, las cosas en la Global Radio Group se ponen más entretenidas. Ya lo dijo Adamari López para People en español: “Cada vez está más picosita, más buena, más interesante y yo me divierto mucho”. Resulta que la sorpresa no fue el oficial de policía, sino lo que hizo cuando ingresó a la cabina de transmisión.

Polo Monárrez, es el actor encargado de interpretar al policia que sacó de su puesto de trabajo a Adamari. Lo que más llamó la atención fue que en lugar de arrestarla, éste se quitó la ropa. Resultó ser un stripper, y a la vez una escena muy divertida de hacer según la actriz.

La ex de Luis Fonsi, aclaró en el programa donde es co-conductora: “Me gustó la del policía y la de que le enredo las piernas y, sin querer, me voy con él”, en un tono bromista y de camaradería con sus compañeros de programa. Además agregó: “Después me gustó cuando veía todo lo que veía y después me gustó cuando le ponía la camisa. Me gustó todo”.