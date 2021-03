Jennifer Aniston pidió justicia por Breonna Taylor

Sin dudas Jennifer Aniston con el correr de los años se ha convertido en una de las artistas más importantes de la industria del cine donde claramente ha demostrado que posee un gran talento tanto para la actuación como así también para la dirección. Además a esto hay que sumarle que tiene una gran belleza que a diario agrega más adeptos en todas partes del mundo que no paran de elogiar todo lo que realiza.

Sin embargo en esta oportunidad,la ex pareja de Brad Pitt, es tendencia en varios portales de noticias del mundo del espectáculo al pedir justicia por la trabajadora de la salud Breonna Taylor que perdió su vida en la jornada de ayer en manos de la policía que entró a su departamento a los disparos. Es por ello que através de su cuenta de Instagram la bella rubia compartió en una de sus historias un mensaje de protesta.

El estado que fue compartido hace algunas horas atrás está compuesto por una foto de Breonna y un comentario que dice "Say her name 💔 #BreonnaTaylor". Esta descripción que escribió Jennifer Aniston es parte de un movimiento que están llevando un grupo de activistas para recordar a las mujeres negras que no llamaron la misma atención que otros casos. Este lamentable episodio ha repercutido en todo el mundo ya que nuevamente la policía de Estados Unidos está en el ojo de la tormenta por su brutal accionar.

Por otra parte a nivel internacional Jennifer llegó al corazón de todas las personas cuando en la década de 1990 se ganó el reconocimiento mundial interpretando a Rachel Green en la serie de televisión Friends.​​ Fue tan grande el éxito que tuvo la tira que hasta el día de hoy se continúa reproduciendo en diferentes canales de tv como así también en plataformas digitales. Además gracias a esa interpretación consiguió ganar un Globo de Oro, un Primetime Emmy, entre otros.

Debido a la gran popularidad que posee en redes sociales, la ex de Brad Pitt, es convocada por diversas marcas de productos del cuidado de la piel como así también de otros temas para que ella promocione sus artículos. Un claro ejemplo de ello, es su última publicación de la famosa red de la camarita, donde aparece ella en la cocina, preparándose un café de la empresa que la contrató. Además en el mismo se puede ver que su belleza sigue intacta por lo que cautivó a millones de seguidores.