¿Cuántos novios tuvo Karol G y quiénes son?

Sin lugar a dudas una de las cantantes del momento es Karol G que no para de lanzar éxitos musicales. Sin embargo esta vez no es noticia por su trabajo musical sino por la confirmación de su ruptura con Anuel AA. Esto ya lo veníamos analizando desde hace un tiempo ya que su relación en las redes sociales era totalmente nula. Además el cantante puertorriqueño no acompañó a la bella colombiana en su cumpleaños por lo que hizo sonar todas las alertas.

En tanto que recientemente en el programa “Primer Impacto”, de la cadena Univision, confirmaron lo que era prácticamente un hecho. Allí manifestaron que la pareja de cantantes urbanos está separada desde hace varios meses y que existiría un tercero en discordia. Por su parte ni Karol G, ni Anuel han salido a confirmar esta triste noticia para sus millones de seguidores. Por otra parte a continuación te cuántos novios ha tenido la intérprete de "Tusa" y quienes son.

DJ Chez Tom

Cuando la bella colombiana iniciaba su carrera, por un tiempo fue corista del cantante Reykon. Fue allí que conoció a DJ Chez Tom. Según afirman varios sitios cafeteros ellos tuvieron una fugaz relación debido a que ambos tenían caminos muy diferentes en la industria de la música.

Bull Nene

Posteriormente se conoció que Karol G tenía una relación con el productor musical Bull Nene con quien estuvo varios años de novia. Sin embargo se dice que la misma llegó a su fin por la aparición de lo que sería su próxima pareja. Estamos hablando de Anuel AA. Actualmente Bull Nene está de novio con la hermana, del cantante colombiano, J Balvin.

Anuel AA

Según declaró la intérprete "Bichota" su historia de amor con Anuel AA comenzó en 2019 cuando ambos hicieron el tema musical llamado "Culpables". Luego, con el paso del tiempo, se los veía muy bien, pero en la segunda mitad del año pasado comenzaron los rumores de que ya no estarían juntos por terceros o terceras en discordia como así también por problemas de egos y fama. Lo cierto es que como mencionamos en el comienzo de la nota esta relación parece haber llegado a su fin. Ahora ¿Quién será el próximo afortunado en robarse el corazón de Karol G?