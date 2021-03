Johnny Bravo, Pucca y Brutus: algunos personajes de tu infancia que han sido cancelados

Décadas atrás muchos dibujitos animados causaban gracia, pero con los cambios de paradigmas tantos sus seguidores como sus creadores determinaron que fomentan actitudes repudiables como el acoso, el racismo y el machismo. Para que los niños no se críen escuchando estas atrocidades como si fuesen chistes decidieron cancelarlos.

Pepe Le Pew

Nació en 1945 y se trata de un zorrillo macho francés que está constantemente buscando amor y aprecio, aunque su olor genera rechazo en otros personajes. Una de sus conquistas es una dulce gatita y hace todo lo posible para estar con ella, incluso acciones acosadoras.

En el 2000, Dave Chappelle lo calificó como "violador" en su película "Killin 'Them Softly" y una columna del 2021, el New York Times indica que Pepe Le Pew "normalizó la cultura de la violación". A raíz de esto, el 7 de marzo pasado el dibujito fue eliminado de la película "Space Jam: A New Legacy" y no volverá a ser utilizado por Warner Bros.

Pucca

Pucca es una niña de 11 años de edad que está enamorada y obsesionada con un ninja de 12 años de edad llamado Garu, a quien intenta besar todo el tiempo. Representa el acoso insistente y la falta de respeto hacia las personas que no quieren estar con ella.

Johnny Bravo

Johnny Bravo es el exponente del acoso callejero. El dibujito nació en Estados Unidos y siempre fue presentado como un narcisista, mujeriego, fanfarrón y que le encanta mostrar su cuerpo aunque las mujeres no quieran verla o le digan que no. Si bien fue un ícono de los 90, hoy resulta misógino.

Ed, Edd y Eddy

Se trata de una serie animada y cómica producida por Cartoon Network que se estrenó el 4 de enero de 1999 en Estados Unidos. Si bien fue muy popular en su momento tiene escenas violentas, por ejemplo Lee, Marie y May Cruel, tres jóvenes crueles y manipuladoras, acosan a Ed, Edd y Eddy, al punto de secuestrarlos y quitarles la ropa.

Brainy de Hey Arnold

Helga es una de las protagonistas de Hey Arnold, también conocido como "cabeza de balón". Pero ella, si bien no tiene buenos modelos con el protagonista, tiene un acosador llamado Brainy. El joven siempre aparece atrás de ella y la observa constantemente y cada vez que ocurre Helga le da un puñetazo en la cara para que se aleje.

Maestro Roshi de Dragon Ball

El maestro Roshi nació en el año 430 y apareció por primera vez en el capítulo 3 el volumen 1 de Dragon Ball. Es uno de los dibujos que representan el acoso de una manera muy gráfica, ya que toca a las mujeres sin su consentimiento.

Brutus de Popeye

Todos recuerdan a Brutus y su obsesión por Olivia. Si bien Popeye también estaba enamorado, Brutus era el villano y tenía actitudes repudiables para conquistarla: usa su fuerza todo el tiempo para secuestrarla.