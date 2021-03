A 20 años de Harry Potter, así lucen hoy sus protagonistas

Si bien algunas de las novelas de J.K. Rowling ya habían sido publicadas, el 2001 marcó un antes y un después para la “pottermanía”. A casi 20 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la película que dio inicio a la saga del mago más famoso del mundo en la pantalla grande, te mostramos cómo lucen hoy sus protagonistas.

Harry, Ron y Hermione: así luce hoy el trío de amigos

Al igual que en la serie de novelas, las películas de Harry Potter se caracterizan por contar con una enorme cantidad de personajes, algunos más importantes que otros.



En cine, el elenco estuvo integrado por muchos actores novatos, en el caso de los niños, pero también por grandes artistas consagrados, como el ya fallecido Alan Rickman, que interpretó a Severus Snape, y de Maggie Smith, quien se puso en la piel de Minerva McGonagall.



Sin embargo, los protagonistas indiscutidos son ellos tres: Harry Potter, Ron Wesley y Hermione Granger. ¿Qué es de la vida de sus intérpretes?



A sus 31 años, Daniel Radcliffe parece haber dejado en el pasado los problemas que le ocasionó la fama que obtuvo por su papel como Harry Potter. Desde que terminó la saga, ha tenido varias participaciones en cine y televisión. Hasta el momento, la última fue en la película Guns Akimbo, estrenada en 2019.



Por su parte, Rupert Grint, también conocido como Ron, el mejor amigo de Harry, ya tiene 32 años y desde que “dejó Hogwarts”, trabajó en cine pero sobre todo en televisión. Sus últimas apariciones son en series como Snatch y Servant.

Fuente: Instagram Rupert Grint

Emma Watson, la inteligente y talentosa Hermione Granger, quizás sea la actriz que más renombre ha tenido desde el 2011, año en que se estrenó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 2.



Desde entonces, ha participado de películas como Las ventajas de ser invisible, La bella y la bestia y Mujercitas. Además, a sus 30 años, se la conoce por su participación activa en defensa de los derechos de las mujeres, entre otras cuestiones.



Fuente: Instagram Emma Watson

Harry Potter: ¿Qué pasa con el resto de los personajes?

Otro de los que ya no es un niño es Draco Malfoy, el antagonista de Harry personificado por Tom Felton. Con 33 años, este actor inglés también logró mantener activa su carrera profesional.

Algunas de las últimas películas en las que participó son Braking For Whales, del 2020, y Burial, cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada.



Fuente: Instagram Tom Felton



Por último, aunque no aparece en todas las películas, es difícil no mencionar a Cedric Diggory, sobre todo teniendo en cuenta que el actor que lo encarnó es mucho más famoso que su personaje.



¿De quién se trata? De Robert Pattinson. A punto de cumplir 35 años y con una carrera repleta de éxitos como el de Twilight, Pattinson acumula varias películas en los últimos tiempos.



Algunas de ellas son The Lighthouse, en la cual comparte elenco con Willem Dafoe, y Tenet, la última del director Christopher Nolan. En cuanto a su futuro, será el próximo encargado de interpretar a Batman en el cine.



Discussi