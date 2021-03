Exatlón: Aristeo Cázares reveló lo que realmente sucedió con Pato Araujo en la final

El Exatlón México es uno de los programas que ha logrado apasionar a los amantes de los reality en televisión. Los momentos culminantes de la temporada han dejado lágrimas en plena competencia, y algunas polémicas sobre el último eliminado de la competencia. El duro enfrentamiento de dos equipos que dan todo física y mentalmente para ganar, ha dado de qué hablar en estas últimas horas.

Este jueves el atleta Aristeo Cázares quedó fuera de juego tras caer frente a su amigo y rival Pato Araujo. El llanto desconsolado de Pato conmovió a los seguidores de este programa. En cámara se vio al vencedor despidiendo entre llantos a su amigo, y uno de los favoritos del reality. Por lo que se comentó en redes sociales que ese llanto no sería sensato, o que sería culposo.

Se dijo entre los seguidores del show que Cázares se habría dejado ganar, y las redes apostaron a esa teoría cien porciento. Sin embargo, fue el más reciente eliminado quien cedió una entrevista con el magazine “Venga la Alegría”. Allí en el aire del programa desmintió lo que se venía hablando en las redes.

Aristeo dijo respecto de su última performance: “No hice ningún tipo de estrategia de circuitos como normalmente lo hago, yo quería dar un espectáculo, dar lo mejor de mí en la carrera. No me quedé cerca. Pato me ganó, no logré llegar al límite”, además cuando el atleta fue cuestionado sobre si se habría dejado ganar por Pato respondió: “No para nada, en la competencia, desde el inicio salí a divertirme a dar lo mejor de mi, en los circuitos”.

¡Esta es la segunda parte de la charla entre Aristeo y Ernesto Cázares luego de la eliminación del titán anoche en @exatlonmx! uD83DuDE4CuD83CuDF8AuD83DuDD34uD83DuDD35uD83DuDCFA #ChismeColosal >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/225b3eniDB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 12, 2021

Aristeo Cázares era el favorito y candidato a la final del reality de TV Azteca, pero no tuvo suerte y quedó fuera. Sobre su paso por la competencia aclaró: “Vine dedicándole a Dios mi temporada, esta es la principal razón, mi familia la influencia que he tenido de ellos, aportar algo positivo en el show”. Sobre su salida del juego demostró alivio: “Fue una eliminación diferente, sí hubo lágrimas pero hubo mucha empatía, dejé al equipo muy bien, en un punto en que ya cada quién podrá jugar una estrategia diferente. Yo creo que el equipo rojo es muy fuerte”.