Sin tapujos: Selena Gómez recordó la canción que le dedicó a Justin Bieber

La cantante Selena Gómez, es una de las mujeres más influyentes en la industria de la música en inglés actualmente. Sin embargo, hay algunos fantasmas, que ella afirmó, que la persiguen hace tiempo. La ex de Bieber, estaría pensando en dejar de lado su etapa de cantante permanentemente.

Selena fue la protagonista de la más reciente edición de la revista internacionalmente reconocida “Vogue”. En conversación con ese medio, la intérprete de “Baila Conmigo”, hizo algunas fuertes confesiones. Gomez dijo: “Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio”, seguido de “He tenido momentos en los que he estado como, ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?”.

Además de dar esta noticia que conmovió a muchos de sus fanáticos, reconoció cuál era su mejor canción hasta el momento: “Lose You to Love Me” sentí que era la mejor canción que había lanzado y, para algunas personas, todavía no era suficiente. Creo que hay muchas personas que disfrutan de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente”, esa canción tuvo en su momento una dedicatoria muy especial hacia su ex Justin Bieber.

A pesar de las desmotivación que siente Selena por la industria de la música actual reconoce que es importante seguir luchando hasta el final por los sueños: “Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”.

La multifacética Selena Gómez, dejó en claro que sus intenciones son involucrarse profundamente en el mundo de la actuación. Otra de sus grandes pasiones es el cine, y por eso desea enfocarse en la actuación y en la producción. Sin dudas el amor que vivió con Bieber dejó huellas, y a la vista quedó cuando confesó cuál era su canción favorita.