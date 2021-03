Nick Jonas y Priyanka Chopra son los elegidos para anunciar los nominados a los Oscar 2021

Recientemente se conocieron quienes serán los encargados de anunciar a los nominados para los próximos Premios Oscar 2021. Los mismos serán los actores y cantantes Nick Jonas y Priyanka Chopra que el próximo lunes 15 de marzo realizarán el anuncio por una transmisión de redes sociales y por la página web Oscars.com y Oscars.org.

Allí ambos famosos darán los nombres de los diferentes actores, actrices, directores, guionistas, entre otros que componen las 23 categorías de este año. Con una lista de 366 largometrajes solo una será la mejor película del año correspondiente al 2020. Por otra parte, esta pareja de actores dará el comunicado en dos partes, la primera tendrá que ver con técnica y reparto, mientras que la segunda estará dedicada a las estrellas del cine.

A pesar de que el 2020 fue un año muy complicado para la industria del cine debido a la pandemia de coronavirus que sigue azotando a todo el mundo se logró el mayor número de registros en 50 años. Por su parte, en esta ocasión, esta entrega tendrá una excepción en su reglamento, ya que por única vez habrá películas estrenadas vía streaming sin ser antes proyectada en salas de cine. Sin embargo éstas luego deberán reproducirse en dichos lugares.

En tanto que, por parte de los fanáticos, se espera que producciones cinematográficas como Nomadland de Chloe Zhao, The Trial of The Chicago 7 de Aaron Sorking y Promising Young Woman de Emerald Fennel reciban gran parte de las nominaciones que han causado una gran sensación entre el público en general.

Finalmente un portavoz de la reconocida institución afirmó a la agencia EFE que: "En este año único que ha pedido tanto de tantos, la Academia de Hollywood está determinada a presentar unos Oscar como ningunos, a la vez que a priorizar la salud pública y la seguridad de todos los que participen".