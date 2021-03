Se supo: esta fue la dolorosa razón por la que Eddie Murphy abandonó la actuación

El actor Eddie Murphy intentó tomarse un descanso de los escenarios, luego de haber recibido algunas críticas que cualquier actor consideraría muy ofensivas. En una conversación que tuvo con Matt Maron, en el podcast WTF, el actor contó: “Estaba haciendo una películas de mierda. Estaba como, 'esta mierda no es divertida. Me están dando Razzies...' Y los hij0s de put4 me dieron el premio al peor actor de todos los tiempos”.

En 2010 Eddie se tomó un descanso de la actuación, a modo de año sabático. Lo cierto es que los años continuaron pasando, y él no se incorporaba a la industria. Él mismo confesó qué fue lo que pasó justo después de recibir un premio irónico, llamado Golden Raspberry Awards: “(Así que pensé), tal vez es hora de tomar un descanso”.

Lo cierto es que a ningún actor de Hollywood le haría gracia que le entreguen un galardón como “El peor”, ni siquiera en broma. Una realidad es que eso además de hacerle un llamado de atención a Eddie fue casi un impulso para frenar y replantearse qué estaba haciendo con su carrera.

¿Ha sido beneficioso el descanso? Claro que sí, Eddie Murphy regresó muy afilado con una producción que estrenó en 2019 llamada “Dolemite (Es Mi Nombre)”, la misma que fue nominada a los Golden Globes. El actor y comediante dijo sobre su regreso a la pantalla: “Sólo me iba a tomar un descanso durante un año, pero luego, de repente pasaron seis, y estaba sentado en el sofá. Y yo podría sentarme en el sofá y no salir de él, pero no quiero que el último montón de mierd4 que me vean hacer sea sólo mierd4”.

Actualmente, Eddie está retomando el vuelo con el estreno de Amazon Prime Video, “Un príncipe en Nueva York”, que es una secuela de la conocida comedia de los años 80, que también protagonizó. Murphy aseguró que también volverá al Stand Up, y evaluará “cómo se siente”.