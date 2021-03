¿Poco higiénico? La extraña confesión de Maluma

El cantante colombiano disfruta del rotundo éxito que ha tenido el pasado 2020, y está a la vista que seguirá lanzando música increíble durante este año. Una prueba de su popularidad fue su participación en el programa de Ellen DeGeneres. Maluma, en conversación con la comediante y host más famosa de Estados Unidos, reveló algunos secretos. Muchos sobre su vida personal, lo que más le interesa a los fans del artista.

Lo concreto es que la entrevista fue virtual, y muy amena, a pesar de ser la primera vez que Maluma concedía una entrevista a Ellen. Sobre los dichos del Pretty Boy, específicamente uno fue el que causó una revolución entre los espectadores. Se trata sobre un secreto que reveló el cantante, relacionado a los momentos en los que no se encuentra de gira.

La presentadora y comediante DeGeneres le preguntó a Maluma qué hace en sus momento libres, a lo que Maluma indicó que le gusta pasar tiempo en una finca familiar. Además calificó esta estancia como su “lugar favorito”. El intérprete de “Hawái”, explicó: “Es mi lugar favorito. Siempre que voy, trato de reconectar con mi alma, con mi espíritu. Tenemos 25 caballos, vacas, pollos, muchos animales allá”, a lo que agregó que no compone mientras se encuentra allí, y aprovecha a descansar.

El oriundo de Medellín confesó que es tal la relajación y el descanso que hace en aquella finca que hasta olvida algunos detalles fundamentales: “En mi finca me olvido de toda la locura de mi carrera y sí, no te voy a mentir, a veces olvido tomar una ducha”, dijo Maluma y ambos, con su entrevistadora que no pudo disimular la sorpresa, rieron.

Maluma compartió en su cuenta de Instagram fragmentos de una canción que interpretó para que saliera en vivo por el programa “Ellen Show”, se trata de la canción “Agua de Jamaica”. El posteo lo acompaño con un epígrafe que decía: ““Agua de Jamaica” en el show de Ellen. @theellenshow #7DJ. Esta es pa’ la cultura parceros, Colombia en el mapa!! #MalumaBaby.