La chilena Cami perdió la calma y reaccionó ante el mensaje machista del reguetonero Arcángel

Actualmente la chilena Cami es tendencia en diferentes sitios de noticias del mundo del espectáculo al compartir una serie de mensajes contra los dichos machistas del reguetonero Arcángel y sobre el ambiente tóxico que hay dentro de la industria de la música para las mujeres. Además los mismos se hicieron virales en las redes y hasta fueron compartidos con otras referentes del género urbano.

La famosa cantante sudamericana escribió en una de sus historias de Instagram: "¿Quién mi** se cree que es @arcangel para decidir qué mujeres se pueden ganar el respeto del resto y qué mujeres no? Colega, me doy cuenta que no solo hay un problema ético en tus canciones, sino que también en tu vida. Los hombres de la industria no tiene problema con faltarnos el respeto en sus canciones y videos. No tienen problema con hablar de nuestros cuerpos y exponerlos. No tienen problema cuando se trata de que ellos tengan el poder de decisión. Pero poder siempre ha sido, es y será mío, compita. El poder siempre será de nosotras".

Este mensaje fue porque el artista estadounidense mencionado anteriormente había compartido un mensaje hablando sobre el respeto de las mujeres. El mismo decía puntualmente: "Quieres que te respeten como mujer bla bla bla. Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por libes. Las mujeres se comportan, se distinguen, y se catalogan como damas" (Textual).

Lo que no se puede creer es todo esto ocurrió en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es por ello que el mencionado cantante recibió el repudio de miles de personas de todas partes de América Latina. Asimismo la cantante Becky G fue una de las artistas que compartió en su perfil el mensaje que publicó Cami.

Cambiando de tema, tenemos que decir que la talentosa chilena estará presente el próximo 14 de marzo cuando sea la 63ª Entrega de los Premios Grammy. Allí la artista participará por una estatuilla en la categoría "Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa", por su álbum Monstruo. Además competirá con grandes artistas de la música latina como lo son Fito Páez y la colombiana Lido Pimienta.