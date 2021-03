Kaley Cuoco se asustó con el final de The Big Bang Theory, descubre por qué

Kaley Cuoco, una de las estrellas de The Big Bang Theory, confesó hace poco lo que sintió cuando esta exitosa serie llegó a su fin. Entre otras cosas, hizo referencia a lo que significó esto en términos emocionales y también a la sensación de incertidumbre en cuanto al futuro de su carrera profesional.

Aunque las aventuras de Sheldon, Leonard y compañía ya terminaron hace un par de años, para los fanáticos de la serie ella siempre va a ser Penny. Por lo visto, ella está feliz con que así sea.

Kaley Cuoco: ¿qué dijo acerca del final de The Big Bang Theory?

Hace unos días, Kaley Cuoco estuvo de invitada en el programa The One Show. Allí, entrevistada por Alex Jones y Jermaine Jenas aprovechó para hablar del presente de su carrera y, como no podía ser de otra manera, también de lo que significó su paso por una de las sitcom más exitosas de los últimos tiempos.

El punto de partida fue una reflexión un tanto polémica de Jermaine que incluso llamó la atención de Alex. En pocas palabras, Jenas hizo referencia a que cuando un programa es tan grande, a veces cuando termina a su elenco no le va bien.

Cuoco se tomó la cuestión con calma y compartió cómo se sintió ella cuando la serie fue llegando a su fin. “Mira, el programa es tan popular… Cuando empecé a preocuparme por las comparaciones entre lo que había sido y lo que sería mi próximo proyecto, me di cuenta de que nada se puede comparar con The Big Bang”, dijo la actriz de 35 años.

Crédito foto: Instagram Kaley Cuoco

A su vez, la artista reconoció que es consciente de que ya nada será lo mismo. “Como entidad propia, nunca volveré a tener eso. No volveré a tener ese elenco, el dinero, el calendario, 12 años... Quiero decir, todo fue una locura”, expresó.

Al asimilar eso, Cuoco pudo desprenderse de cierta carga respecto a lo que significaba el fin de la serie: “si puedo aceptar que nada se comparará con eso, no puedo controlar lo que otras personas dirán sobre mí. Sabía que mi próximo proyecto sería para mí y que ocuparía su propio lugar".

Kaley Cuoco y su exitosa carrera luego de The Big Bang Theory

Lo que en principio podrían ser unas simples palabras, toma una dimensión mayor si se tienen en cuenta los hechos posteriores, es decir, lo que fue de Kaley Cuoco como actriz luego del fin de la serie que alcanzó las 12 temporadas y los 279 episodios.

Por un lado, Cuoco trabajó en Harley Quinn, serie animada en la que le dio voz al personaje del mismo nombre.

Por otro lado, otra de sus labores más destacadas es la que lleva a cabo en The Flight Attendant, la serie de HBO Max que en diciembre renovó para una segunda temporada.

Sin ir más lejos, por su interpretación obtuvo una nominación a los Premios Globos de Oro como mejor actriz de serie comedia o musical.