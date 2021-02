“Le preguntaron a mi mamá y todo”: Sebastián Yatra se refirió a los rumores de noviazgo con Cami

Este viernes por la noche, Sebastián Yatra participó de un nuevo capítulo de Todos a Viña”, programa de Canal 13 de Chile, que rememora el suspendido festival y aclaró viejos rumores de affaire con la cantante Cami.

Durante el Festival de Viña del año 2019, Yatra y Gallardo fueron parte del jurado del certamen. Durante las seis noches los televidentes fueron testigos de una relación con mucha química. La estrecha cercanía entre ambos provocó varias dudas, sobre todo a través de las redes sociales.

La primera en salir a desmentir fue Camila quien aclaró los tantos en su momento: “Nada. Yatra es amigo de mi pololo, la gente tiene que entender eso”, “Yatra es amigo de Beno, son de estar dentro del camarín muertos de la risa. De verdad no, no se pasen rollos.” y “Es una estupidez. Aparte, es porque yo estaba mirando, hay un monitor al lado. Entonces, se ve como que yo estoy mirando, pero en verdad estoy mirando el monitor. De repente veo que Yatra estaba súper emocionado llorando”.

Tras la pregunta de Cecilia Gutierrez sobre la posibilidad de un antiguo romance Yatra dijo lo siguiente: “A la Cami la conocía, no súper bien, pero nos conocíamos bastante antes de Viña y nos la llevamos súper bien".

"Yo me acuerdo que le preguntaron a mi mamá y todo, era chistoso porque yo me llevaba muy bien con el novio de Cami, bueno con el que era el novio de Cami, y era muy divertido porque él fue uno de los días al show y yo como 'parce, para que sepas, todo bien' y nos reíamos" amplió Sebastián Yatra.

“Es divertido porque especulaban con eso y nosotros como que 'what' y le preguntaron a mi mamá que acababa de llegar a Viña del Mar y ese mismo día le preguntan la alcaldesa y presentadores de Viña 'oye escuchaste esto de Cami y de Sebas, tú qué piensas ¿ya es una relación, es verdad?'. Y mi mamá yo no sé por qué dice 'yo creo que sí' como por meterle leña al fuego” finalizó la ex pareja de Tini Stoessel con los rumores.