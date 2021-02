Tristeza: falleció Ronald Pickup actor de "The Crown”

Roland Pickup nació 1940 en Chester, Inglaterra, y falleció este 2021 a sus 80 años, rodeado de su familia y tras haber transitado una larga enfermedad. Él trabajó en cine, televisión, radio y teatro. Es por eso que la industria del entretenimiento lo despide con mucho cariño.

Pickup, fue a la universidad, se graduó y tuvo su primer papel en un programa de televisión. Se trató de un episodio en el que interpretó a un médico, en la renombrada serie Doctor Who. Así comenzaba una carrera de hazañas cumplidas, y logros aplaudidos por la crítica. Luego de su debut pudo conseguir otros pequeños trabajos en televisión antes de protagonizar su propia miniserie The Dragon's Opponent, que tuvo 4 entregas. Ronald conoció a su esposa en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres. Al graduarse en 1964, recibió la medalla de plata Bancroft.

Su carrera estuvo muy marcada por su papel en El exótico Hotel Marigold, el mismo que en 2011 le dio su popularodad internacional. También se conoce por su secuela de 2015, en las que dio vida a Norman Cousins. En la serie The Crown, Roland Pickup interpretó al arzobispo de Canterbury, en la primer temporada que vio la luz en 2016, serie que actualmente triunfa sin medidas en Netflix, y ha despertado cierto interés en los fanáticos de la realeza, especialmente sobre la familia británica y la reina Isabel II.

Entre sus actuaciones más destacadas, figuran una lista muy exquisita de filmes, como “El Instante más Oscuro”, “La misión”, “El cuarto protocolo” o “Lolita” de Adrian Lyne. Sobre sus trabajos más recientes, el gran Pickup estrenó en 2020 “End of Term". Otra de las noticias que conmueve a sus fanáticos es que a título póstumo, estrenará la cinta "Schadenfreude", dirigida por su hijo Simon Pickup.

Los detalles de su fallecimiento no se conocieron en profundidad, pero su representante dio algunas declaraciones a la BBC: “falleció en paz ayer después de una larga enfermedad rodeado de su esposa y su familia", "Le echaremos mucho de menos”.