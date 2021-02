Periodista asegura que Alex Rodríguez le fue infiel a JLo en Miami

La cantante pop reconocida internacionalmente, Jennifer Lopez, está bajo la mirada de todos los medios, que esperan que haga alguna declaración con respecto a lo sucedido. Recientemente se dio una información en el programa “Chisme No Like”, que la involucra a ella y a su pareja Alex Rodríguez.

El ex beisbolista de 45 años de edad, fue visto en la vip de un antro en Miami muy bien acompañado. Allí no estaba JLo, sino que una “rubia despampanante”, aseguraba un periodista del mencionado programa de TV. Resulta que la fuente que los vio juntos a Alex y a su cita, dio más detalles. No sería la primera vez que el señor Rodríguez es tildado de infiel en el mundo del espectáculo.

Muchos esperaban que se tratase de la chica de los reality, Madison LeCroy. Con quien habían vinculado a la pareja de JLo el mes pasado, después de que la joven revelara que intercambiaba mensajes con el deportista. En ese momento Rodriguez negó todo, y la intérprete de “Get Right”, no prestó declaraciones.

El periodista Javier Ceriani reveló información de su fuente, y dijo: “Una rubia dicen que es bellísima, 20 años más joven que JLo. Estaban en un VIP cerrado donde los paparazzi no entran, son discos especiales para que no entren los paparazzi, por eso los famosos van, entran por una puerta que no es la principal”.

Todos esperan la palabra de Jennifer López al respecto de estas acusaciones, sin embargo mientras tanto en los medios todos opinan. Además, Ceriani finalizó diciendo: “La pregunta del millón es ¿estaba él con la rusa ahí o se llevó a la rusa al hotel donde está J.Lo? No sabemos (…) Aquí hay que sospechar todo”.