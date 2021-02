¿Se viene la boda de Lady Gaga?

Un rumor crece con fuerza en torno a la figura de Lady Gaga: ¿le dio un ultimátum a su novio para que le propusiera casamiento o no? Mientras algunos afirman que la famosa actriz y cantante se muere de ganas de pasar por el altar, otros cuestionan la credibilidad de los medios que comparten la noticia en cuestión.



Lo que sí se sabe es que Lady Gaga está felizmente en pareja. ¿Quién es el afortunado? Michael Polansky, un multimillonario de 42 años que se dedica al área de las finanzas y de la tecnología.

Lady Gaga: ¿le dio un ultimátum a su novio?

Todo comenzó con un artículo en el medio estadounidense “Star”. ¿Cuál era el título? “El ultimátum de Lady Gaga”.



En el mismo, se hace referencia a las supuestas ganas que tiene la artista de 34 años de contraer matrimonio con su actual pareja. Las mismas serían tantas que, de acuerdo con la información difundida, Gaga habría sido determinante con su novio Polansky.



Al parecer, Lady Gaga se veía a sí misma comprometida para este 2021. Luego de pasar las vacaciones juntos, y al ver que su pareja no le hizo ninguna propuesta de este estilo, la desilusión habría sido tal que la artista no tuvo más remedio que plantear el ultimátum.



Según una fuente anónima cercana a la pareja, Michael está enamorado, aunque estaría manejándose con prudencia. A su vez, la presión de Gaga no sería tan bien recibida por su parte.



Fuente: Instagram Lady Gaga



La supuesta boda de Lady Gaga: ¿Por qué se dice que la noticia es falsa?

Como todo rumor que se da a conocer, se abren dos posibilidades de respuesta: bien puede ser cierto o no. En este caso, la balanza parecería inclinarse hacia el lado de lo incierto, dado que el medio que la difundió no cuenta con un gran historial de aciertos en afirmaciones de este estilo.



En este sentido, es importante destacar la labor de “Gossip Cop” (“policía chismoso”, en inglés), un medio que se encarga de ahondar en los “chimentos” de la farándula.



¿En qué se basa “Gossip Cop” para dar esta noticia como falsa? En primer lugar, en que los ultimátums para contraer matrimonio son una de las “narrativas sensacionalistas más antiguas” que existen.



Muchas veces se apela a esta estrategia para generar intriga y en la mayoría de las ocasiones no resulta verdadera.



Además, se basan en lo ocurrido con “Life & Style”, el “medio hermano de Star”, que llegó a publicar historias afirmando un supuesto romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper, su coprotagonista en la famosa película “Nace una estrella”.



Más allá de todo, existe una pequeña posibilidad de que ambas aproximaciones sean ciertas. Es posible que se trate de una estrategia sensacionalista, aunque eso no quita que Lady Gaga efectivamente tenga ganas de pasar por el altar junto a su novio. Habrá que esperar para ver qué ocurre.