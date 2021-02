Revelación: Margot Robbie contó las pequeñas heridas que sufrió en una escena de “El lobo de Wall Street”

La talentosa actriz australiana, Margot Robbie, volvió a brindar detalles del detrás de cámara de una de las películas más taquillera de los últimos 8 años. El filme dirigido por Martín Scorsese tuvo varias escenas difíciles de rodar y la blonda volvió a desenmascarar una de ellas.

En las últimas horas, Margot saco a la luz la pequeña lesión que sufrió en su espalda en una de las escenas de la mencionada película. Durante la secuencia donde la oriunda de Dalby se encuentra en la cama junto al otro protagonista del filme fue que la bella artista sufrió algunos cortes en su cuerpo. La también productora de cine sufrió en su piel el filo de los billetes nuevos que volaban en la recordada escena donde junto con Jordan Belfort se encuentran rodeados de dólares estadounidenses.

Esta no es la primera vez que Margot Robbie relata memorias de “El lobo de Wall Street”. Hace un tiempo la intérprete de “Harley Quinn indicó como se tuvo que “preparar” para una de las escenas más incomodas de su carrera.

“Estaba temblando, asustada, todo el tiempo pensaba que no la iba a poder hacer. Cuando llegué, cuando me tocó hacerla, me tomé tres tragos de tequila y luego me quité la ropa y la hice. Me ayudó a evitar que me temblaran las manos y me dio un pequeño impulso de confianza" indicó para el sitio “New York Times” la artista de 30 años sobre la antesala de una difícil escena.

"No aparece cuando estás viendo la película, pero en realidad estamos en una habitación pequeña con 30 miembros del equipo técnico. Todos hombres. Durante 17 horas estuve fingiendo estar tocándome" detalló Robbie sobre la escena de masturbación donde aparece junto a Leonardo.

"Estoy al final de mi veintena, tengo estudios, tengo todo, he trabajado, tengo mi propia empresa... Y sin embargo no sabía lo que era eso, lo del acoso. Es de locos. No sabía que se podía decir: 'He sido acosada sexualmente' sin que nadie te estuviese tocando. Que podías decir: 'Eso no está bien'. No tenía ni idea" concluyó la colega de Leonardo DiCaprio.